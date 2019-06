Mener overgrep skjedde på dette luksushotellet

Påtalemyndigheten mener også at et av overgrepene skal ha skjedd på et hotell i Holmenkollen.

Et tredje overgrep skal ha skjedd på et hotellrom i Oslo. Etter det TV 2 forstår, er det knyttet noe usikkerhet til hvilket hotell det dreier seg om, men etterforskerne mener at åstedet er Thon Hotel Opera.

OSLO-HOTELL: Politiet mener at et overgrep skal ha skjedd på Thon Hotel Opera i Bjørvika i Oslo. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ville forklare seg først

Når Nord-Troms tingrett settes klokken ni tirsdag morgen vil Svein Ludvigsen få opplest anklagene mot seg. Han vil, ifølge forsvarerne sine, svare «nei» på spørsmålet om han erkjenner straffskyld etter tiltalen.

Deretter vil statsadvokat Nordmo holde sitt innledningsforedrag og gå gjennom bevisene som skal føres i retten.

Fra lunsj tirsdag til onsdag ettermiddag er det satt av tid til de fornærmedes forklaringer. Det er ventet at Svein Ludvigsen vil begynne sin forklaring torsdag morgen.

For to uker siden møttes partene til et rettsforberedende møte i Tromsø. Der ønsket Ludvigsens forsvarere at 72-åringen skulle få mulighet til å forklare seg før de fornærmede under rettssaken.

Det kom retten frem til at han ikke vil få anledning til.

Advokat Kai Vaag mener det ikke er Ludvigsen selv som har bedt om å endre rekkefølgen.

– Det er vi forsvarsadvokatene som har ment at det er en mer hensiktsmessig måte å gjennomføre saken på, sier han.

– Hvorfor det?

– Det er kun et praktisk spørsmål, og vi har ikke valgt å gå videre med det, sier han.

Det er satt av 11 dager til rettssaken.