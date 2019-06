Brukte mediesjefen (196 cm) for å øve på fransk trussel

Onsdagens VM-kamp mot Frankrike er ikke bare en kamp mot vertsnasjonen og en av mesterskapets største favoritter.

Det er også et oppgjør mot en motstander som har fysikken på sin side, eksemplifisert via åpningskampen der midtstopper Wendie Renard, som rager 187 centimeter over bakken, stanget inn to av Frankrikes mål i 4-0-seieren over Sør-Korea.

På mandagens trening i Cannes benyttet landslagssjef Martin Sjögren den høyeste aktøren i sitt eget støtteapparat, mediesjef Terje Skeie (31), som «dummy» for Renard bak lukkede vegger på Stade Pierre de Coubertin.

– Han er ganske lik, er han ikke? Vi tenkte faktisk at vi skulle ha en parykk på ham. Neida, men det er helt sant at vi har brukt ham nå. Han er en «allkunstner», han kan gjøre litt av alt mulig. I dag fikk han være Renard på defensive dødballer, men jeg tror faktisk Renard er bedre på hodet enn hva Terje er, sier Sjögren til TV 2.

– Jeg tror nok de skal få det tøffere med å stoppe henne enn hva de hadde med å stoppe meg

Landslagssjefen trekker frem spensten som bedre hos den franske landslagsgiganten enn hos sin egen medjesief, mens Skeie selv sier at han er glad for å kunne bidra dersom hans kompetanse - og i denne sammenheng hans høyde - trengs.

– Det var keepertrener Roger Eskeland som kom til meg og sa at de kanskje kunne trenge min bistand på en trening, og i og med at den var stengt for media, så var jeg tilgjengelig. Så da fikk jeg det ærefulle oppdraget med å være henne. Hun er en god stopper, så det var litt vanskelig for meg å leve opp til det.

– Føler du at du har de samme egenskapene som henne?

– Jeg har jo høyden, og vel så det. Hun er 1,87 og jeg er 1,96, så sånn sett så er jeg bra, men jeg tror nok de skal få det tøffere med å stoppe henne enn hva de hadde med å stoppe meg på trening i dag.

– Det er ganske tøffe jenter som er her også, så jeg nådde nok ikke helt opp til der hun er. Men jeg gav det et skikkelig forsøk, og de fikk brynet seg litt iallfall, sier han.

(For ordens skyld: Terje Skeie jobbet en periode i TV 2 Sporten, men sluttet i 2015).

Sjögren: – Det blir en utfordring

Sjögren anerkjenner at det franske laget utgjør en solid trussel både i banespill og på dødball, men er overbevist over at hans jenter kommer til å gi vertsnasjonen betydelig bedre matching i luftrommet enn hva Sør-Korea gjorde i åpningskampen.