Fotografene og TV-kameraene fanget opp at Matthijs de Ligt snakket med Cristiano Ronaldo etter Nederlands oppgjør mot Portugal i Nations League.

19 år gamle de Ligt er ønsket av storklubber som PSG, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Manchester City og Juventus.

Nå avslører de Ligt at Cristiano Ronaldo kom med klar beskjed om hvilken klubb stoppertalentet bør velge.

Overfor nederlandske NOS røper Ajax-stjernen at Ronaldo rådet ham til å skrive under for Juventus da de to snakket sammen etter Nederlands kamp mot Portugal.

– Det stemmer det. Hva jeg svarte? Jeg forstod ikke hva han sa til og begynne med. Så jeg ga ham ikke et klart svar, egentlig, røper de Ligt, ifølge The Mirror.

– Men jeg ble egentlig litt sjokkert, det var derfor jeg lo. Men jeg svarte ham ikke. Det var rett etter en kamp vi hadde tapt, og det var først og fremst tapet jeg tenkte på, legger han til.

De Ligt forlater med mest sannsynlighet Ajax i løpet av sommeren. Men han har inntil videre ikke bestemt seg for hvor han vil fortsette karrieren.

– Nå skal jeg først reise på ferie. Så skal jeg tenke på fremtiden og ta en avgjørelse. Det viktigste for en ung spiller som meg er at jeg får spilletid. Det er det eneste jeg vet, slår 19-åringen fast.

Spanske aviser hevder at Barcelona ligger best an i jakten på de Ligts underskrift, ikke minst fordi lagkamerat Frenkie de Jong har signert for den spanske storklubben.

De Jong vil imidlertid ikke presse de Ligt til å velge Barcelona.

– Han må ta sin egen avgjørelse. Selvsagt ville jeg likt å se ham i Barcelona, men hva som skjer videre er opp til ham, konkluderer de Jong.