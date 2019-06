Den andre etappen i Critérium du Dauphiné var en kupert variant over 180 km fra Mauriac til Craponne-Sur-Arzon.

32 år gamle Edvald Boasson Hagen var isolert mot slutten, falt av i en bakke og til slutt vant belgiske Dylan Teuns ( Bahrain–Merida) etappen og ble ny sammenlagtleder.

Se spurten øverst

Edvald tok det rolig de siste kilometerne og var ikke i mål før ett minutt og 49 sekunder etter vinneren. Det holdt til 29. plass.

Best plasserte nordmann ble Odd Christian Eiking på 22. plass. Han kom inn 1,48 bak vinneren.

Knekt i bakken

Sammenlagtleder Edvald Boasson Hagen hadde ikke noe hjelp fra laget sitt Dimension Data da etappen gikk inn i de siste fire milene og måtte klare seg selv. Den kjøresterke hjelperytteren Steve Cummings sto også av i løpet av etappen.

Boasson Hagen fikk det for tøft på etappen.

Det ble en underholdende finale. Det originale bruddet var kjørt inn, slik at det ble støtet ustanselig fra tet av opportunistiske ryttere.

Det ble kjørt hardt i den siste kategoriserte stigningen da det var to mil til mål. Boasson Hagen hang med hovedfeltet lenge, men det ble for tøft. Over toppen var han så langt bak at å beholde ledertrøyen var urealistisk.

Mens Boasson Hagen sakket akterut, var det lederduoen Dylan Teuns og Guillaume Martin som ble jaktet på av de som hadde ambisjoner om etappeseier.

De to holdt unna. I oppgjøret dem i mellom, prøvde Martin å utnytte at Teuns sov i timen på oppløpet. Men Teuns våknet akkurat i tide og spurtet til etappeseier.

Edvald-håp i morgen

Etappe tre kan bli en mulighet for Boasson Hagen til å ta sin sjette etappeseier i rittet. Det er en flat spurtetappe, som burde passe 32-åringen, som ikke har mange spurtkonkurrenter i feltet.

Critérium du Dauphiné går på TV 2 Sport 2 og Sumo hver ettermiddag hele uken.