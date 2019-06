Flyet fra Pakistan International Airlines (PIA) var fortsatt på bakken da passasjeren kjente at behovet for et toalettbesøk meldte seg.

Men vedkommende åpnet feil dør. I stedet for å gå på toalettet, presterte passasjeren å åpne en av flyets nødutganger, melder CNN.

PIA sier i en uttalelse at evakueringssklien ble utløst da døren ble åpnet. Flyet ble syv timer forsinket på grunn av hendelsen.

Mens flyet er i luften er det ikke mulig å åpne nødutgangen på grunn av trykkforskjellen.

Alle nødutganger på fly er konstruert på en slik måte at de åpnes innover, og det lar seg ikke gjøre når lufttrykket i kabinen er mye høyere enn lufttrykket utenfor døren.

Hendelsen i Manchester skjedde fredag. I mai ble en eldre passasjer arrestert i Shandong-provinsen øst i Kina, etter at vedkommende prøvde å åpne nødutgangen for å slippe å stå i kø på vei ut av flyet etter landing, melder CNN.