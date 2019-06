FIFA er nøye med å påpeke at fotball-VM som spilles i Frankrike nå skal kalles FIFA Women’s World Cup.

Når herrene spiller mesterskap heter det bare FIFA World Cup.

Allerede før VM i 2015 stilte svensk TV 4 spørsmål om hvorfor det internasjonale fotballorganisasjonen kalte det kvinne-VM.

– Vi vil bare si VM i våre sendinger og skrive det i vår grafikk, sier Erik Westberg til Expressen.

Westberg er sportssjef på TV 4 og CMore. Han liker dårlig at han må bruke den offisielle logoen med «Women’s world cup».

– Vi fører en kontinuerlig dialog med FIFA om mange saker. Dette er en av dem. Det er utrolig viktig at vi står på vårt. Det er feil at dette i det hele tatt er et spørsmål. Det er et fotball-VM, det skal hete VM. Man skiller ikke på kvinner og menn, sier Westberg.

Angrepsstjernen Olivia Schough mener det er unødvendig å skille herremesterskap og kvinnemesterskap med navn.

– Jeg sier alltid at jeg spiller fotball. Alle vet at jeg er kvinne. Sporten jeg holder på med er fotball. Alle vet at det er vi som spiller VM i år. Det går jo ikke samme år som herrene. Da behøver man ikke å si at vi spiller kvinne-VM for å skille. Det finnes ikke to ulike sporter. Alle spiller fotball. Det er viktig hva man kaller ting, for navn og ord påvirker holdninger, sier hun til avisen.

Legger merke til det

Også i den norske leiren har man lagt merke til merkingen av fotball-VM.

– Jeg har reagert litt på det, men det er noe FIFA har bestemt. Vi får ikke gjort så mye med det. I vårt hode går vi rundt og sier at vi skal spille VM, sier Caroline Graham Hansen.

– Da burde det hete herre-VM også. Vi får se om det blir endring til neste mesterskap. FIFA jobber sakte, men sikkert. Jeg tror de gjør det bevisst for å ha en tydelig merkevare på at vi har vårt VM, mens de har sitt VM. Da må de sette herre foran VM for at det ikke skal bli for mye drama fra kvinnesiden. Men vi har fokus på vårt. Det er ikke vits i å sutre om sånt nå, sier hun.

Maren Mjelde er også tydelig på at det bør hete VM - og kun VM.

– Et verdensmesterskap er et verdensmesterskap. Hva skal man si? Det blir jo ikke forandret, selv om jeg skulle ha en mening om det. Men kanskje neste mesterskap, sier Mjelde, som mener landslagsspillerne har et spesielt ansvar.

– Vi må være nøye på det vi sier. Vi sier ofte kvinnefotball og herrefotball, men det er fotball. Jeg har ikke sett så mye på bannerne, men hvis vi jobber for det, er det mulig at det bare står World Cup om fire år, sier hun.