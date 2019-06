Kjendisnettstedet TMZ skriver søndag om Kylie Jenner som blir kritisert for å ha arrangert en bursdagsfest med «The Handmaid's Tale» som tema.

Den kritikerroste amerikanske TV-serien har blitt kjent verden over, og er en av strømmetjenesten HBO Nordics største satsninger.

– Når skal noen fortelle Kylie Jenner at hun holder en fest der de feirer kvinners slaveri for biologisk reproduksjon, skriver en sint Twitter-bruker.

Sminkemogul

Kylie er datteren til Caitlyn Jenner og en sentral karakter i realityserien «Keeping up with the Kardashians». Gjennom serien ble hun verdenskjent allerede som niåring.

Jenner har de seneste årene slått seg stort opp med eget sminkemerke, og ble tidligere i år verdens yngste milliardær.

THE HANDMAID'S TALE: Karakteren June Osborne, spilt av Elisabeth Moss, blir holdt fange og voldtatt i serien. Foto: George Kraychyk/Hulu via AP)

Fest for venninnene

Bursdagsfesten ble arrangert av Kylie Jenner for hennes venninne Stassie Karanikolaou, i anledning hennes 22-årsdag.

På Kylie Jenners Instagram-konto la superstjernen ut flere oppdateringer fra festen. Videoene er nå slettet.

– «Praised be Vodka» and «Under his eye Tequila», sier Kylie Jenner i Instagram-videoen.

It’s 2019 and Kylie Jenner is hosting a “Handmaid’s Tale” themed birthday party...SIS... pic.twitter.com/hNUTDDyTp4 — cayley (@cayley_plotkin) June 9, 2019

Drikkene er oppkalt etter uttrykk som går igjen i HBO-serien.

Kritiseres

Flere har tatt til Twitter etter at den amerikanske kjendisen avholdt Handmaid's Tale-fest.

– Noen andre som synes Handmaid's Tale-festen til Kylie Jenner er dypt forstyrrende, skriver Melina Liulakis på Twitter.

Jenner blir kritisert for å ikke ha forstått noe av hva serien handler om, og for å glamorisere sex-slaveri.

– Har noen fortalt henne at "Handmaids" bokstavelig talt blir voldtatt, strippet for rettigheter og jaget som kyr, skriver en oppgitt Twitter-bruker.

En annen poengterer at Jenner må ha lite innsyn i amerikansk politikk.

– Kylie Jenner må være blottet for forståelse rundt det politiske klimaet i USA når hun arrangerer en Handmaid's Tale-fest nå.