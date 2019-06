Askøy kommune kalte mandag ettermiddag inn til pressekonferanse.

– Vi har fokus på å forebygge, slik at ikke flere blir syke, sier Bård Espelid, varaordfører i kommunen.

11 nye personer ble sendt til sykehus natt til mandag. Stadig flere blir smittet, og flere tusen personer er så langt blitt syke.

– Vi må vel konkludere med at intensiteten i epidemien er like høy i dag som i går, sier Espelid.

Totalt har 42 voksne og 13 barn blitt innlagt på Haukeland universitetssykehus siden torsdag sist uke.

Hovedoppgaver

Espelid sier kommunen nå jobber intensivt med å spore kilden, samt å hindre at nye personer skal bli smittet.

– Vi har nå isolert vannbassenget ved Øvre Kleppe der det ble funnet E. coli, og vi har helt mer klor i vannet, i tilfelle folk skulle få det i seg, sier Espelid.

– I tett samarbeid med FHI driver vi et etterforskningsarbeid for å finne årsaken til situasjonen som nå er oppstått, sier han.

Selv om mistanken om at sykdommen stammer fra vannbåren smitte, er dette enda ikke slått fast helt sikkert.

– Vi jobber bredt, sier han.

Åpner barnehager

Fra tirsdag av åpnes barnehager og skoler på Askøy, som fredag var stengt på grunn av epidemien.

– Vi holder barnehager og skoler åpne fra tirsdag, og vil gi råd slik at vi skal minske sannsynligheten for smitte. Vi har distribuert et betydelig antall drikketanker rundt om i området vårt, slik at alle skal ha tilgang på rent vann, sier Espelid.

Smittevernoverlege Arild Iversen sier det ikke er noen fare ved å sende barna sine på barnehage og skole.

– Så lenge barna ikke viser symptomer, er de ikke smittebærere, og så lenge det er rent vann tilgjengelig, er det ikke noe problem å fortsette som normalt, sier han.