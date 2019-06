Guardians Of The Galaxy-stjernen Chris Pratt har annonsert at han og Katherine Schwarzenegger har giftet seg.

Skuespilleren bekreftet giftemålet på Instagram, der han la ut et bilde av det nygifte paret.

– Gårsdagen var den beste dagen i våre liv. Vi ble ektemann og ektefelle foran Gud, vår familie og de vi er glad i, skriver filmstjernen.

Paret skal ha vært sammen siden i fjor sommer, og aldersforskjellen er på over ti år.

Datter av " The Terminator"

Katherine Schwarzenegge er datteren til skuespilleren, politikeren og kroppsbyggeren Arnold Schwarzenegger, som er mest kjent fra en rekke actionfilmer-klassikere på 80 og 90-tallet.

De siste årene har Katherine selv slått seg opp som forfatter og livsstilsblogger.

Chris Pratt var tidligere gift med skuespilleren Anna Faris, men i 2017 offentliggjorde de separasjonen etter åtte års ekteskap. De har ett barn sammen.

Takker Armani

Stjerneparet takker også Giorgio Armani, som skal ha designet brudekjolen og dressen som ble brukt i bryllupet.

– Takk for at du lagde en "once in a lifetime" brudekjole til Katherine og den perfekte dressen for meg, skriver Pratt.