Kunstgresstrøbbel for King: – Han er urolig

(TÓRSHAVN): Søndagens treningsøkt, den eneste på Færøyene, så Bournemouth-spissen fra sidelinjen.

På pressekonferansen etter økten opplyste Lars Lagerbäck at King var sliten og trengte hvile.

Men, King sliter også med kunstgressmatten på Tórsvøllur i Tórshavn.

– Er det et ekstra problem at det er kunstgress?

– Ja, han har sagt til meg at han fremfor alt har et problem med ryggen. Han er litt urolig for den, sier Lagerbäck til TV 2.

– Er det han eller du som har det siste ordet?

– Det er alltid jeg som har det siste ordet. Men i en sånn situasjon, der han har kjenning med ryggen og i tillegg er sliten, blir det en dialog med det medisinske teamet, svarer svensken, som understreker at han på generell basis ikke vil gamble med en spiller.

– Ikke vits at han spiller

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener at det er svært tvilsomt at 27-åringen starter kveldens kamp mot Færøyene.

– Jeg blir overrasket om han spiller når han ikke trente i går, og han i tillegg tydeligvis ikke elsker å spille på kunstgress. Han har hatt en lang sesong, og hvis han da får trøbbel med å spille på kunstgress, tviler jeg veldig på at han spiller, sier Mathisen.

– Hvis han går og føler på det, er det heller ikke noe vits at han spiller. Da er det bedre om han er med på benken som en joker, og heller la folk som er 100 prosent fokusert og motivert – og ikke minst sikre på at kan spille hele kampen – starte, vurderer han.

– Totalt meningsløs diskusjon

For de andre spillerne i troppen, tror imidlertid Mathisen at kunstgresset vil by på svært få problemer. King er tross alt en av få som reiste til utlandet i svært ung alder, og de andre er vant til å spille på dekket.

En av dem er Markus Henriksen, som var krystallklar under søndagens pressekonferanse:

– Hvis du ser på hver og en spiller i troppen, så er nesten samtlige fra kunstgressgenerasjonen. Det skal bli en fryd, sa Hull-kapteinen.

Lagerbäck rynket på nesen da han fikk spørsmål om kunstgresset.

– Sånne diskusjoner mener jeg er totalt meningsløse. Det er bare til å møte virkeligheten. Nå bygger vi bare opp mentale saker som ikke hører hjemme. Er man profesjonell, så vet man forutsetningene. Da drar man dit og gjør sitt beste, var den klare talen fra landslagssjefen.