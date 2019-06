Verken mai eller juni kan så langt måle seg med fjorårets rekordsommer. Senest i forrige uke måtte ferieklare nordmenn forholde seg til kraftig uvær med regn, torden og varierende temperaturer.

Heller ikke denne uka blir det satt noen varmerekord. Derimot ser det ut til at de neste dagene blir tilnærmet likt det som er normalt for en gjennomsnittlig juni-måned.

– De neste dagene blir det klassisk norsk sommervær, med skiftende vær, sier meteorolog i StormGeo, Roar Teigen, til TV 2.

Bedring i nord

Et lavtrykk mandag ga dårlig vær i Nord-Norge. Dette vil endre seg på tirsdag.

– En høytrykksrygg fra vest strekker seg inn over landet, og det gir bedre vær i Nord-Norge. Det kan komme noe sludd og regnbyger i enkelte kyst- og fjordstrøk i Finnmark, men det blir til dels pent vær sør i Tromsø og i Nordland, sier Teigen.

Men selv om sola vil omsider titte frem, vil temperaturene holde seg relativt lave.

– Det er fortsatt ganske kjølig i lufta i Nord-Norge. Temperaturene ligger godt under 15 grader, noen steder under ti grader, og det er ikke så mye å rope hurra for i juni, påpeker han.

20 grader flere steder

Men selv om Nord-Norge ikke kan juble helt ennå, ser det ut som at andre deler av landet kan glede seg over stigende temperaturer. Tirsdag blir nemlig fint på Vestlandet og ytre strøk av Trøndelag.

– Her blir det over 20 grader mange steder, så det blir en fin sommerdag, sier han.

Også på Sørlandet og Østlandet starter dagen ganske bra, men så blir det økende skydekke utover ettermiddagen. Disse skyene bringer med seg regn sent på kvelden tirsdag, og vil fortsette onsdag.

– En varmfront over Sør-Norge gir lengre perioder med regn på Sørlandet og Østlandet, men det er ikke fare for torden denne dagen.

Indre strøk av Vestlandet vil også få noe av dette regnet onsdag, mens ytre strøk vil få en del sol, ifølge meteorologen. Sol blir det også i Trøndelag.

SKIFTENDE VÆR: Nord-Norge får det beste været, men de laveste temperaturene. Sør-Norge må forberede seg på både regn, sol og torden. Foto: Johansen, Erik/ NTB scanpix

– De får mye sol og behagelige temperaturer opp mot 20 grader. Det blir det også på Vestlandet. På Østlandet faller temperaturene noe.

Værskifte

Også i Nord-Norge vil temperaturene stige utover uka. Særlig onsdag og torsdag blir det et værskifte i denne delen av landet.

– Det blir mye bra vær her, med stigende temperaturer. Nordland vil trolig passere 15 grader, og det blir over ti grader i Troms og Finnmark, sier han og fortsetter:

– Torsdag fortsetter bygeværet i Sør-Norge, og det er fare for torden utover dagen, med litt variabelt skydekke. Det samme gjelder for Trøndelag.

Selv om været er nokså ustabilt i de kommende dagene, håper Teigen at han kan komme med bedre nyheter senere.

– Det er ingen tegn til at det skal bli stabilt og langvarig finvær med det første. Det er ustabilt nå, men det er lov å krysse fingrene for at det blir finere inn i juli og august, sier han.