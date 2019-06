Føljetongen rundt Aga Hegerberg er gjenstand for stor diskusjon i fotball-VM.

Hegerberg valgte å takke nei til videre landslagsspill etter EM i 2017. Siden har Hegerberg-konflikten blusset opp med ujevne mellomrom.

Amerikanske Fox Sports tok for seg den betente situasjonen i sitt studio.

Hope Solo, en av USAs mest profilerte fotballspillere gjennom tidene, reagerer kraftig på måten ekspertene omtalte konflikten på.

– Ada Hegerberg har gjort det få andre har mot til å gjøre. Hun bør hylles, ikke kritiseres. Jeg kunne knapt tro hva som ble sagt på Fox Sports, skriver Solo på Twitter.

Alexi Lalas mener at Hegerberg stjeler oppmerksomheten fra sine tidligere lagvenninner når det gjelder som mest. Heather O'Reilly, som tok OL-gull for USA i 2012, er usikker på hva Hegerberg egentlig mener.

Ada Hegerberg did what few others have the courage to do and should be celebrated not berated. @FOXSports’ commentary today left me in utter disbelief: https://t.co/hotwGhnXuE — Hope Solo (@hopesolo) June 9, 2019

Det er ikke Solo i tvil om.

– Hun har vært veldig klar på at det handler om behandlingen av kvinner, og at det er et forhold mellom henne og forbundet. Det er nok. Historien har vist at én person kan utgjøre en forskjell. Ada Hegerberg trenger ikke noens godkjennelse, skriver Solo, og fortsetter:

– Den som stikker seg ut er den som får flest slag. Vær sterk, Ada. Verden vil takke deg med tiden.

Keeperen har aldri vært redd for å ytre sine meninger i det offentlige rom. I 2016 ble Solo utestengt fra det amerikanske laget i seks måneder etter at hun kalte det svenske landslaget for feiginger. Hun har også beskyldt tidligere FIFA-president Sepp Blatter for seksuell trakassering under en prisutdelingsgalla. Solo beskriver seg selv som en forkjemper for likestilling.

Hegerberg-konflikten blusset opp i forrige uke i etterkant av et Josimar- og Morgenbladet-intervju der Hegerberg uttalte at hun var knekt psykisk og hadde mareritt etter å ha vært med landslaget. Uttalelsene var en del av en større intervju i et spesialmagasin om kvinnefotballens historie.

Martin Ødegaard gikk hardt ut mot Hegerberg og kritiserte timingen. Ødegaard fikk støtte av flere profiler, blant andre den tidligere landslagsspissen Linda Medalen. Hun fikk frysninger da hun leste Ødegaards beskjed til Hegerberg. Både landslagssjef Lars Lagerbäck og Svein Graff kjente til Instagram-innlegget før Ødegaard publiserte det, men understreket at det var Ødegaards meninger.

I fjor høst ble det også mye oppstyr da Hegerberg slettet flere av sine tidligere lagvenninner, blant dem en barndomsvenninne, fra sosiale medier. Det skjedde i perioden der Norge kvalifiserte seg til VM.