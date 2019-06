– Vi fikk melding klokken 09.03 om brann i et gammelt trehus i Hasleveien. Det er kraftig brann og røykutvikling, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til TV 2.

Alle nødetater er på stedet. Brannvesenet har startet med slukking av brannen.

Tre personer hoppet ut

Stokkli opplyser at flere personer har evakuert seg selv, men at de ikke har kontroll over situasjonen.

– Vi har ikke oversikt helt ennå. Det har blitt sett folk hoppe ut av vinduet. Vi har kontroll på en person som har evakuert seg selv, sier han.

Like før klokken ti opplyser Stokkli at tre personer ble sett hoppende ut av vinduet. Politiet har kontroll på to av dem.

– Vi har kommet i kontakt med huseieren, som ikke bor der selv. Ifølge han skal det ikke bo noen på adressen, sier han.

Årsaken til brannen er ennå ukjent, og politiet jobber nå med å finne ut om det kan være noen flere i bygget.

MYE RØYK: Både politi og brannvesen oppfordrer alle i området om å holde vinduer lukket på grunn av stor røykutvikling. Foto: Edvard Ertesvåg/ TV 2

Fare for spredning

Ifølge operasjonslederen ligger det tre hus tett inntil hverandre.

– Det brenner fortsatt kraftig. Brannvesenet sier de har kontroll, men det kan være fare for spredning. På grunn av mye røyk i området bør beboerne i nærområdet lukke vinduer og dører, sier Stokkli.



Saken oppdateres.