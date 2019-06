Mandag morgen sitter Askøy kommunes krisestab i krisemøte. Det er ventet at svaret på nye vannprøver vil være klart i løpet av dagen.

Samtidig følger statsminister Erna Solberg (H) situasjonen fra Oslo.

– Vi bistår Askøy kommune med eksperter fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Mattilsynet, som skal være med på å finne smittekilden og stoppe spredning, sier Solberg til TV 2 mandag morgen.

– Kommunens ansvar

Flere tusen personer er syke, samtidig som et barn døde onsdag sist uke. Det er foreløpig ikke slått fast at dødsfallet skyldes smitten fra vannet, men dette etterforskes blant annet av politiet.

Solberg beskriver situasjonen som alvorlig.

– Alle forventer å få rent vann ut av springen, og vi må ta vannkvalitet på alvor, sier hun.

Solberg understreker at dette er kommunenes ansvar.

– Det er mye slitasje, særlig på vannrør, og enkelte steder har ikke investeringene vært gode nok fra kommunenes side. Samtidig vet vi at klimaet endrer seg og at ting forandres, sier statsministeren, som viser til at hver enkelt kommune nylig har gjort en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Solberg sier det viktigste på Askøy er å finne kilden.

– Det er kommunens ansvar å sørge for at drikkevannet er rent, gjentar hun.

Ikke kontroll

Statsministeren sier det ikke er aktuelt å flytte ansvaret for drikkevannet til staten.

– Kommunene har plikt til å skulle være rustet til å håndtere dette, og dersom de ikke er det, så må de skaffe seg den nødvendige kompetansen. Askøy kommune er en relativt stor kommune med over 20.000 innbyggere, sier hun, og påpeker at rent vann betales for av innbyggerne i form av kommunale avgifter.

Fredag ble det påvist E. coli-bakterier i et fjellbasseng på Askøy.

Samtidig er det funnet campylobakter, som beskrives som den mest aggressive e.coli-bakterien, hos flere av de syke på Askøy.

Likevel kan ikke kommunen slå fast at de har funnet smittekilden.

Torsdag sendte Askøy kommune ut en SMS til alle innbyggere der de ble opplyst om at de måtte koke drikkevannet.

Søndag gikk kommunens krisestab ut med at folk heller ikke måtte bade i vannet, og at sår burde dekkes til.

I tidsrommet mellom klokken 13 søndag og 07 mandag, var 87 innbyggere i kontakt med legevakta på Askøy på telefon. 24 var inne til konsultasjon, og åtte personer ble sendt til Haukeland universitetssykehus.