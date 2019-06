Det er fort gjort å komme litt på etterskudd med seriene det snakkes om på jobben eller i vennekretsen, men med abonnement på et par strømmetjenester er det enkelt å gjøre noe med.

Det er bare å sette av tid, benke seg foran TV-en og se en rekke episoder etter hverandre. Alt ligger jo der tilgjengelig.

Men denne måten å se TV på er ikke nødvendigvis bra for helsa. Helsearbeidere i USA roper nå et varsku, fordi seriefråtsing, eller «binge watching» som det heter der borte, kan fortrenge timer man ellers ville brukt på venner, trening og ikke minst soving.

Søvnproblemer

Det er ikke gjort mye forskning på temaet, men Washington Post har sett på studiene som er gjort. I 2017 kunne forskere melde at seriefråtsere fortalte om dårlig søvnkvalitet, generell tretthet og flere symptomer på søvnløshet. Studien ble publisert i Journal of Clinical Sleep Medicine.

En annen studie fra Michigan State University fant at de som bruker mye tid på serietitting, oftere spiser usunn mat, mye snacks og har en stillesittende livsstil.

Eksperter mener mange timers strømme-TV kan påvirke hjerte- og karsystemet, synet, det sosiale livet og søvnmønsteret. Alt dette kan føre til andre problemer.

Finner fram colaen

Bare det å sitte stille så lenge av gangen kan øke risikoen for hjertesykdom, slag og diabetes type 2.

Lege Sophia Tolliver ved Ohio State Wexner University Medical Center peker også på det enkle faktum at seriefråtsing ofte ledsages av mat-fråtsing.

– TV-maraton og bevisstløs spising av snacks kan føre til overvekt. Forskning viser dessuten at de fleste sitter alene når de ser på TV over lang tid. Studier viser en sammenheng mellom manglende sosialisering og økt risiko for hjertesykdom og slag, for ikke å snakke om færre betydningsfulle sosiale relasjoner, som kan øke fare for depresjon og andre forstyrrelser i sinnstilstanden, sier Tolliver til Washington Post.

Skjermfri før leggetid

Det er også dokumentert at det blå lyset fra smarttelefoner, nettbrett og TV-skjermer kan forstyrre søvnrytmen. Det er derfor anbefalt at man skal legge fra seg telefonen en stund før leggetid.

Legger man seg sent på grunn av skjermbruk, kan man oppleve at man blir liggende våken. Hvis man da står opp igjen midt på natta og slår på TV-en, blir hjernen stimulert nok en gang: Folk snakker, ting skjer, adrenalinet begynner å strømme.

Folk som ser mye TV, kan dessuten oppleve problemer med nakke, skuldre, tørre øyne og hodepine.

Ta pauser

Som med det meste annet, er det ingen grunn til bekymring om du innimellom har en maraton-økt foran TV-en. Ekspertene oppfordrer dessuten til å bryte opp litt om du har bestemt deg for å ha en skikkelig TV-kveld.

Ta en pause. Ta klesvasken, gå en tur med bikkja, strekk litt på deg. Bytt ut potetgullet med gulrotstaver. Ta deg en spasertur eller en joggetur etter at du har slått av TV-en.

Eller så kan du rett og slett finne fram en bok og satse på at livet går videre selv om du ikke har sett alle sesongene av serien alle snakker om.