Fotballryktene: – Vil betale David de Gea 220 millioner kroner for å forsvinne

Manchester United har mye penger. Så mye penger at klubben nå er villige til å betale David de Gea 220 millioner kroner for å forsvinne fra Manchester.

Det er The Sun som skriver om en såkalt «Golden handshake»-avtale med de Gea. Den spanske keeperen kan bli i Manchester United ut kontraktstiden, men da vil han gå gratis neste sommer. Det ønsker Manchester United å unngå. En stor sum i lommene til de Gea kan være det som skal til for at han velger å gå til PSG for drøyt 660 millioner kroner i sommer.

Crystal Palace er ikke fornøyd med størrelsen på Manchester Uniteds bud på Aaron Wan-Bissaka. Manchester United har lagt 440 millioner kroner på bordet. Palace vil ha drøyt 660 millioner kroner for den talentfulle høyrebacken, skriver Sky Sports.

Arsenal-sjef Unai Emery har vært i samtaler med PSGs belgiske høyreback Thomas Meunier om en overgang i sommer. Det skriver Express.

Også Fiorentinas midtbanespiller Jordan Veretout er aktuell for London-klubben, men da må de skyndte seg. Franskmannen er nemlig allerede i samtaler med Napoli, skriver L'Equipe.

En tredje spiller som er Arsenal-aktuell er Saint Etiennes 18-åring William Saliba, men den franske klubben vil gjerne ha Saliba tilbake på lån med en gang.

The Sun skriver at David Silva vil få en testimonial-kamp på Etihad neste år. Da går kontrakten hans ut, og Silva ønsker å avslutte karrieren i Las Palmas.

Tottenham planlegger å legge inn et bud på Fulhams U21-kantspiller Ryan Sessegnon i sommer, skriver Football.London. Det betyr at Danny Rose trolig forsvinner. Rose er aktuell for Everton.

Samtidig kan Christian Eriksen forsvinne til Real Madrid. Den spanske storklubben tror Eriksen blir nesten 800 millioner kroner billigere enn Paul Pogba, noe som fort blir avgjørende når en beslutning blir tatt.

Ifølge Daily Mail viser Chelsea interesse for Bayer Leverkusen-kanten Leon Bailey igjen, men så er det dette med at klubben ikke kan kjøpe spillere. Det er et rimelig stort hinder.