Politiet ble kontaktet av familie klokken 1.30 natt til mandag. I løpet av natta ble det iverksatt en leteaksjon.

– Tåka er i ferd med å trekke bort fra området, og vi skal etter hvert søke bistand med helikopter. Det har ikke vært mulig fram til nå på grunn av været, sier operasjonsleder Ola Breistrand i Trøndelag politidistrikt.

Paret sendte melding til familie klokken 01.00 hvor de opplyste at de var på fjellet.

Til Adresseavisen opplyser politiet at de ikke er skadd eller i nød, men at de var på en topptur og at de ble overrasket av tåke. De opplyser også at de trolig sitter fast på Fuglstadfjellet og ikke Fuglstadtinden, som politiet først opplyste om.

– Vi har den oppfattelsen at de er fjellvante folk som på grunn av dårlig vær har varslet at de trenger hjelp, sier Breistrand.

Operasjonslederen sier at de ikke har oversikt over eventuelle mobilsignal og sier det er et fjellområde med begrenset dekning.

Frivillige fra Røde Kors og Norske Redningshunder deltar i leteaksjonen sammen med politiet. Det har vært lav temperatur i området.

(©NTB)