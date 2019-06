Da cruiseskipet Norwegian Epic var på vei fra Cannes i Frankrike til Palma de Mallorca i Spania lørdag falt en 63 år gammel kvinne over bord, skriver Sky News.

Til Sky opplyser en talsperson for cruiseselskapet at den koreanske kvinnen ikke ble funnet.

Hendelsen inntraff tidlig om morgenen, og det ble da iverksatt en leteaksjon.

– Søket er nå avblåst, og det er trist at gjesten ikke ble funnet, sier Norwegian Cruise Lines talsperson.



Ifølge ABC News var det kvinnens ektemann som meldte at hun var forsvunnet etter at hun ikke hadde kommet tilbake etter å ha gått en tur. Til nettstedet opplyser redningsleder Miguel Chicon at cruiseselskapet da sjekket skipets overvåkingskameraer, som bekreftet at hun var falt over bord.

På grunn av søket ble turen til Palma de Mallorca avlyst, og skipet reiste søndag til Barcelona.

Det Miami-baserte cruiserederiet Norwegian Cruise Line var tidligere norskeid, og ble i 1966 grunnlagt som Norwegian Caribbean Lines av Knut Ulstein Kloster og Ted Arison.