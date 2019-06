Natt til mandag melder politiet i Oslo at to biler står i fyr på en parkeringsplass nær Tåsen senter.

– Det er høye flammer og mye røyk, skriver politiet på Twitter.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

Kort tid etter melder politiet at brannen har spredd seg til en tredje bil.

– Røyken er synlig i store deler av sentrum, skriver politiet.

Politiet fikk inn melding om brannen fra en person som befant seg i området klokken 04:29.

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen sier til TV 2 at det er for tidlig å si hvordan brannene oppsto, men at én av hypotesene de jobber ut i fra er at brannen kan være påtent.

– Derfor har vi flere enheter i området. Noen av dem gjør søk etter gjenstander og personer, mens andre gjør åstedsundersøkelser, sier operasjonslederen.

Han opplyser at de to bilene som først ble meldt om at sto i brann sto et stykke fra hverandre.

– Det er med å holde liv i hypotesen om at det er påsatt, sier Gulbrandsen.

Bilbrannene ble slukket like før klokken 05:00.