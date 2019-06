Samuel Little (79) kan vise seg å være USAs verste seriemorder noensinne, ifølge Washington Post.

Little, som allerede er dømt for drapet på tre kvinner, begynte i fjor å fortelle om en rekke andre drap. Selv har han påstått å ha drept 90 personer, og mye av det har vist seg å stemme.

– Virkelig sjokkerende

Myndighetene har siden etterforskingen begynte koblet han til over 60 drap, blant annet fem i hjemstaten hans Ohio.

– Dette er virkelig sjokkerende. Little har nok begått flere drap enn noen andre i USA, sier Joseph T. Deters i påtalemyndigheten.

Gary Ridgway, kjent som «the Green River Killer», er til nå ansett å være den seriemorderen som har erkjent å ha begått flest drap. Ridgway har oppgitt at han drepte 49 personer.

Littles kriminelle karriere begynte i 1956, og selv om han ble mistenkt for å stå bak drap på kvinner i Mississippi og Florida på 80-tallet, greide han å sno seg unna myndighetene. Først 56 år etter, da han ble arrestert på grunn av en narkotikaforbrytelse, greide politiet videre å koble han til de tre drapene han nå er dømt for.

TEGNET OFRENE: Samuel Little overlevert en rekke tegninger av de han hevder å ha drept til FBI.

Men det var først etter et møte med en utsendt fra Texas Rangers, der Little ble tilbudt å bytte fengsel, at han begynte å fortelle om om de da hittil ukjente drapene.



Little skal ha husket ofrene godt, og fortalte om drapene i stor detalj, blant annet hvilken bil han kjørte og hvor han var. Ifølge Washington Post skal Little ha så godt som perfekt fotografisk hukommelse, men han skal hatt mindre kontroll på datoer.

Sliter med helsen

Little, som er 79 år gammel, sliter med helsen, og advokat Bobby Bland tror det er en av grunnene til at han har begynt å fortelle om drapene.

– På dette tidspunktet i livet hans tror jeg han bare vil at ofrene hans skal bli funnet. Ingenting av det han har sagt har vist seg å ikke stemme, sier Bland.