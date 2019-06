De siste dagene har det vært oppstandelse blant beboerne i et nabolag i småbyen El Sobrante i California, etter at en av deres naboer satte opp et gigantisk hakekors i oppkjørselen.

Mannen som satte opp det drøyt tre ganger meter store hakekorset, Steven Johnson, forteller til NBC Bay Area at han ikke skjønner hvorfor folk er så opprørte.

– Det representerer ikke noe. Det representerer at jeg ikke trenger å dra opp ugress i den delen av hagen. Hva betyr det for deg? sier han.

Kan ikke bruke tvang

En av dem som er uenig med det, er Johnsens nabo gjennom 27 år, jødiske Renee Schultz.

– Jeg har vært veldig klar overfor ham om hva jeg mener om dette. Jeg er ikke enig med det, jeg synes det er feil og jeg liker det ikke. Men det er hans hage, sier Schultz.

Ifølge John Gioia, som jobber i Contra Costa fylke, kan ikke fylket tvinge Johnson til å fjerne symbolet. Han oppfordrer folk til å ta avstand fra det han omtaler som et symbol for hat.

UENIGE: Steve Johnson (bildet) skjønner ikke hvorfor naboene er frustrert over at han har bygd et enormt hakekors i hagen sin. Foto: Justin Sullivan

– Ufarlig

Rundt seks millioner jøder ble drept som følge av Nazi-Tysklands statsledede folkemord, og millioner av andre ble forfulgt. Johnson forteller til NBC at han ikke ser hvordan symbolet han har i hagen er forbundet med hat og rasisme.

– Hva er et hakekors? spør han nyhetskanalen.

– Nazi-greiene skjedde for sånn 80 år siden. Bli ferdig med det, sier han til Mercury News.

En annen nabo, Vince Poehnelt, omtaler sin nabo og barndomsvenn som «for lat til å være nynazist».

– Jeg ser på karen som ufarlig, sier han, selv om Poehnelt erkjenner at mange i nabolaget er uenig med han.