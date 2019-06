– Få brasilianere som er slik

Mandag fra kl. 20.00: Se Færøyene-Norge på TV 2 eller Sumo!

– Han er en stor spiller. En trivelig spiller, og en bra person. Jeg er glad for å ha spilt med ham, sier Firmino til TV 2.

De to spilte to sesonger sammen i tyske Hoffenheim før Liverpool hentet Firmino sommeren 2015.

– Han er en veldig fin fyr. Veldig ydmyk, og glad i å trene, gjengjelder Elyounoussi.

Den norske landslagsprofilen trekker frem Firminos treningsiver. Kom han på lag med den brasilianske angrepsspilleren på trening, visste han at de kom til å vinne.

– Han var en fin spiller, som jeg likte å spille «én-to» med. Han er veldig bra teknisk, til å holde i ballen og har gode avslutningsferdigheter. Og ikke minst gjorde han en kjempejobb for laget, roser Elyounoussi.

– Det ser du i Liverpool også. Han er ekstremt bra på gjenvinning, noe vi lærte i Hoffenheim: «Gegenpressing». Det var veldig viktig for oss. Han er ekstremt bra de første sekundene etter balltap, fortsetter AIK-spissen.

For Hoffenheim spilte Firmino først og fremst offensiv midtbane. Han scoret 16 mål i sin mest produktive Bundesliga-sesong, men bare sju i sin siste.

– Heldigvis reddet Klopp karrieren hans

Det var først da Jürgen Klopp tok over Liverpool at han ble dyrket som spiss, nærmere bestemt «falsk nier».

– Han har begynt å score litt mer nå, men har ikke vært kjent for å være en notorisk målscorer. Han er en arbeidsom spiss, som kombinerer og jobber steinhardt for laget, beskriver Elyounoussi.

– Vi hadde en fin tid sammen i Hoffenheim. Han er en kjempehyggelig og ydmyk brasse. Det er ikke mange av dem som er det, fortsetter han.

– Er du overrasket over det han har fått til?

– Nei, det er jeg ikke. Jeg visste at han skulle ta steget. Det var bare et tidsspørsmål. Det gikk litt trått i starten, men heldigvis kom Klopp og reddet karrieren hans. Klopp er kjent for hardt arbeidende lag som løper mye. Der fikk han et «boost». For meg er han en av verdens beste niere, svarer han.

Tror formen kan skyldes datteren

Selv om det er på vidt forskjellig nivå, har de to tidligere Hoffenheim-kameratene hatt fantastiske vårsesonger. Firmino vant Champions League, og Elyounoussi har bøttet inn mål for AIK i Allsvenskan.

Mot Romania scoret spissen også sitt første landslagsmål siden 2014.

– Hva er det som har skjedd?