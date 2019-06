Den første mannen ble funnet inne i leiligheten der knivstikkingen skal ha funnet sted.

– Mannen var bevisstløs da han ble fraktet til sykehus. Skadeomfanget er uklart, men han hadde flere kuttskader, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud til TV 2.

– Situasjonen er ganske uavklart nå. Ambulansen har vært raskt inne og hentet den skadde, sier Johnsrud.

Flere personer ble sett løpende vekk fra stedet rett etter hendelsen. Klokken 18.43 melder politiet at de har kontroll på tre personer. Samtlige er menn, og har vært på stedet.

– Vi tror disse mennene er de samme som er sett løpende vekk fra stedet. De er nå fraktet inn for avhør, sier Johnsrud.

Klokken 18.45 melder politiet at ytterligere én mann er kjørt sykehuset for behandling. Han ble påtruffet ute, et stykke fra leiligheten der den første mannen ble funnet. Det er uklart hva slags skader denne mannen har.

En fjerde mann er innbrakt til stasjonen etter at han ble påtruffet et stykke fra stedet, melder politiet like før klokken 19. Det er uklart hvilken status denne mannen har, men han vil bli avhørt.

– Vi tror han er tilknyttet samme hendelse, sier Johnsrud.

Bilder fra stedet viser at politiet er på stedet med flere patruljer. Et politihelikopter befinner seg også i luftrommet over Sandefjord.

Saken oppdateres.