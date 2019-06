Det nederlandske flyselskapet går sammen med universitetet for å utvikle et V-formet flyet, der passasjerene kommer til å bli plassert inne i vingene.

Dette designet skal bidra til å gjøre flyet mer drivstoffeffektivt.

– Dets futuristiske form vil gjøre «The Flying V» lettere og mer aerodynamisk, sier KLM i en felles uttalelse med Delft University of Technology (TU Delft).

Ifølge designerne bak flyet sier at det vil ha behov for 20 prosent mindre drivstoff enn en Airbus A350, et av verdens mest avanserte fly.

Prototype til høsten

En prototype av V-flyet kan være klart så tidlig som til høsten. Ifølge CNN må man likevel belage seg på en solid ventetid før man får tatt en tur: Flyet vil tidligst bli satt i kommersiell drift i 2040.

Ideen bak «The Flying V» var det først studenten Justus Benad ved Berlin's Technical University som kom med. TU Delft tok deretter over arbeidet med flyet, og har nå fått KLM med på laget.

V-flyet skal kunne frakte 314 passasjerer. Til sammenligning kan Airbus A350 få plass til mellom 300 og 350.

Flyet er mindre enn Airbusen, men har samme vingespenn. Det gjør at det kan brukes med dagens flyplass-infrastruktur, ettersom det får plass i de samme gatene, rullebanene og hangarene.

"The Flying V" har omtrent samme vingespenn som dagens fly, og skal dermed kunne brukes i den eksisterende infrastrukturen på flyplasser verden over. Foto: KLM

Mindre luftmotstand

Årsaken til at V-flyet vil bidra med et mer miljøvennlig alternativ til dagens langdistanse-fly, er at dets spesielle design sørger for mindre overflate som gir luftmotstand.

– Det betyr at V-flyet trenger mindre drivstoff på samme distanse, sier prosjektleder Roelof Vos.



Dagens tradisjonelle fly har motorene montert under vingene, men som man kan se på bildene av V-flyet, ruver motorene over vingene. Ifølge KLM skal det ta i bruk de mest drivstoffeffektive turbofanmotorene som eksisterer, men er også tilpasset slik at det skal kunne ta i bruk framtidens elektriske flymotorer.

Vos sier imidlertid at det fortsatt er lenge til elektriske fly kan fly langdistanse.

Turbofanmotorene på V-flyet er montert over flyet, i motsetning til brorparten av dagens kommersielle passasjerfly. Foto: KLM

– Elektriske fly er altfor tunge til å kunne frakte folk over Atlanterhavet. Ikke nå, og ikke om 30 år. Så vi må komme opp med andre løsninger som kan redusere bruken av fossilt brennstoff på en annen måte, sier Vos.



– Vi har fløyet disse tube- og vingeflyene i flere tiår nå, men deres konfigurasjon ser ut til å ha nådd et platå med tanke på drivstoffeffektivitet, sier Vos.



Teamet bak prosjektet håper å ha en prototype klar til testing allerede i september. Samtidig vil et eksempel på hvordan kabindesignet kan bli seende ut bli stilt fram på Schipol lufthavn i Amsterdam i oktober, i forbindelse med KLMs hundreårs-jubileum.

– Vi har gjort en rekke tester, både numeriske og i vindtunnel, men vi trenger å gjennomføre enda flere tester i vindtunnel – både på lav og høy hastighet – for å demonstrere at flyet er så effektivt som vi tror, sier Vos.