TORSHAVN: Lørdag opplyste Championship-klubben at Nigel Adkins ikke forlenger kontrakten. Dermed er den engelske manageren ferdig i klubben 30. juni.

Ifølge BBC var partene blitt enige om både Adkins lønn og overgangsbudsjett, men at han avslo tilbudet på grunn av «andre ledd i kontrakten».

I tillegg forlater Adkins' assistent, Andy Crosby, klubben.

– Det er ufattelig trist. Han er en veldig god manager, og en skikkelig gentleman som jeg likte veldig godt, sier Henriksen til TV 2.

– Jeg snakket litt med ham i går, og ga mitt synspunkt. Spillerne og synes det er veldig trist, forteller Hull-kapteinen.

Adkins tok over Hull i desember 2017. Denne sesongen ledet han dem til en 13. plass i Championship, tolv poeng bak playoff-plass.

Henriksen forteller at samtalene om en ny kontrakt har pågått i lengre tid.

– Jeg vet at han har prøvd å få det til i mange, mange måneder. I og med at ingenting skjedde, skjønte vi hvilken vei det skulle gå. Det er trist, for de har gjort en kjempebra jobb for klubben gjennom 18 måneder, mener trønderen.

– Hva betyr det for din fremtid i klubben?

– Jeg tenker ikke så mye på fremtiden. Nå er det viktig med en god kamp og tre poeng mot Færøyene, så får vi se, svarer Henriksen, som bare har ett år igjen av kontrakten med den engelske klubben.

Trønderen kommer antageligvis ikke til å være managerløs lenge. Ifølge Hull er jobben i å finne Adkins' etterfølger allerede godt i gang.

