Mandag fra kl. 20.00: Se Færøyene-Norge på TV 2 eller Sumo!

Mandag kveld møter Norge Færøyene i Torshavn, et lag som er nummer 102 på FIFA-rankingen.

Det er bak nasjoner som Jordan, Palestina og Haiti.

På søndagens pressekonferanse, snakket imidlertid Lars Lagerbäck opp Norges motstander.

– De er ranket der de er, og du ser jo resultatene deres. Men jeg tror at de holder relativt høy klasse om du sammenligner med Eliteserien eller Allsvenskan, sier landslagssjefen til TV 2.

– Et bra kollektiv

Han argumenterer med at Lars Olsen, Færøyenes landslagssjef, har skapt et bra kollektiv.

– Ser du spiller for spiller, er det ikke så høyt nivå. Men ser du laget under ett: Lars har organisert dem bedre og bedre, de er fysisk sterke og de ligger kompakte, sier Lagerbäck.

Svensken mener at Færøyene ikke er et lag man «slår enkelt med mange mål», og kaller 1-4-tapet for Spania et «sterkt resultat».

– Jeg tror ikke at det ville vært lett for noen eliteserielag å klare det samme. Det er laget som er deres styrke. Det er en enhet du må bryte ned, mener Lagerbäck.

Sterkt uenig

Det er et utspill TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er sterkt uenig i.

– Færøyene består av et lag som ikke har flust av gode spillere. Det er en del av dem som spiller for Bryne, HamKam og den type klubber. Jeg kan forstå at kollektivet er bedre enn det individuelt sett burde vært, og at én pluss én blir tre når man ser hvor sterke de er som lag, understreker Mathisen, før han fortsetter:

– Men det han sier i dag, er i mine øyne helt feil. Hadde du puttet Molde ut på en kunstgressmatte mot Spania, eller mot Færøyene, hadde du sett at Molde er et bedre lag. Og hadde Molde møtt Norge i morgen, hadde det vært en mye tøffere motstander.

– Ikke kom og snakk dem opp

Han reagerer også på at Lagerbäck kaller 1-4-tapet for Spania et sterkt resultat.

– Når Spania spiller på kunstgress etter en sesong over ti-elleve måneder hvor flere av spillerne har spilt over 60 kamper, sier det seg selv at de ikke går for 8, 9 eller 10-1. De tar selvfølgelig foten litt av gasspedalen når de ser at de har kontroll. Da blir det er resultat som ikke ser helt galt ut, argumenterer Mathisen.

– At han mener at Færøyene er en tøffere motstand enn eliteserielagene, kan jeg ikke helt forstå. Det var kanskje ikke ment sånn, men jeg er helt uenig i at Molde ikke kunne gitt Spania bedre motstand enn Færøyene. Det er ikke akkurat sånn at Rosenborg og Molde har ligget langflate etter dem som har spilt på Færøyene de siste årene, påpeker han.

Forrige gang færingene vant en kvalifiseringskamp, var hjemme mot Andorra i 2017.

– Ikke kom og snakk opp Færøyene. Det er et lag Norge bare skal slå, slår TV 2s fotballekspert fast.

