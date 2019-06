Madeleine (12) og 50 andre spillere ble syke og sendt hjem fra cup

Det sier Askøy håndballklubbs sportslige leder, Hilde Daae Johannessen, til TV 2.

Hun hadde selv med døtrene Hanna og Madeleine på Håndballfestivalen på Stord, som har hatt 435 lag i aksjon i helgen.

Styret i Askøy håndballklubb troppet opp på legevakten på Askøy fredag for å sjekke om de skulle holde alle sine 300 spillere, fordelt på 33 lag hjemme, på grunn av smitteutbruddet som herjer på øya.

Grønt lys fra legevakten

– Vi forhørte oss både med legevakten og smittevernkontoret om vi skulle nekte alle å dra. Men vi fikk da beskjed om at dersom spillerne ikke hadde hatt symptom de siste 48 timene, kunne vi reise, sier Daae Johannessen.

Siden alle spillerne var i fin form, tok de ferja over til Stord og var klar for årets håndballhøydepunkt.

Men allerede lørdag morgen ble mange av spillerne dårlige.

– Eldste datteren min, Madeleine (12), følte seg absolutt ikke bra da hun våknet lørdag morgen, så hun måtte kaste inn håndkleet. Hun var skikkelig lei seg, sier moren.

– Forferdelig trist

Utover lørdagen ble stadig flere av Askøy-spillerne dårlige, og ved 15-tiden er over 50 barn, i alderen 8 til 14 år, blitt syke.



Alle de vel 50 spillerne som er blitt syke er bosatt sør på Askøy, mens spillerne nord på øya ikke er syke.

– Dette er forferdelig trist for de det gjelder. Dette er årets høydepunkt for spillerne, de har gledet seg så lenge til å dra på denne cupen, sove i klasserom og møte mange tilreisende lag. For Madeleine var det ekstra surt, da fjorårets cup også gikk i vasken fordi hun knakk kragebeinet bare to uker før, sier Daae Johannessen.

Styret i Askøy håndballklubb har bedt foreldrene melde inn når flere barn blir syke. Dermed tikker det stadig nye meldinger inn på den sportslige lederens mobil.

– Jeg vet rett og slett ikke hvor mange som er rammet. Det er over 50 nå. Det er litt skremmende at vi ikke vet hvilken bakterie de er smittet av og eventuelle fremtidlige bivirkninger. Det svirrer også mye rykter på Askøy, da informasjonen fra kommunen ikke er god nok. Er det godt nok å koke vannet? Er det trygt å bade? Hvor lenge må vi koke vannet denne gangen? spør Daae Johannessen.

14 flere innlagt på sykehus

Natt til søndag har rundt 100 personer ringt legevakten på Askøy og fått råd etter symptomer på tarminfeksjon, de har hatt nærmere 40 konsultasjoner i løpet av natten.

De siste 24 timene er totalt 14 nye pasienter fra Askøy innlagt ved Haukeland universitetssykehus med symptomer, to av disse er barn.



Søndag klokken 14 er fortsatt 18 voksne innlagt ved Haukeland.