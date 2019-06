– Jeg kan ikke ta sjansen på å bade ham i det infiserte vannet, sier Iris Kristin Lid (31) om sønnen William.

Han er født med atopisk eksem. For Iris er det rutine å gi William et oljebad tre ganger i uken for at eksemen ikke skal blusse opp.

Hvis eksemen blusser opp, får William utslett som klør, og kan han raskt få infiserte sår.

Nå er det påvist tarmbakterier i vannet på Askøy.

– Jeg synes det er skummelt. Det er påvist flere bakterier i vannet. Nå må vi reise til Williams farmor i Erdal kommune for å bade. Det er slitsomt, sier Iris.

– Han har fått infiserte sår før, han klorer på det om natten hvis det klør, forteller hun.

I tillegg til at hun ikke tør å bade William hjemme, er Iris bekymret for hvordan det infiserte vannet kan påvirker andre hverdagslige rutiner.

– De sier jo at vi skal koke vannet, men hva med klesvask? Det er jo ikke koketemperatur. Jeg vet ikke om det er trygt, sier hun.

På kommunens hjemmeside er det noe informasjon, men de tar ikke for seg oppvask og klesvask.

– Vanskelig å svare på

Søndag stilte Askøy kommunes kriseteam opp for pressen for å orientere om hva som ble gjort, og råde beboerne i kommunen om hvordan de skal forholde seg til sykdomsutbruddet.

– Fremdeles er rådet at man skal dusje, og ha vanlig god hygiene. Man bør ikke ta bad.

– Hva om man har åpne sår?

– Da anbefaler vi at man dekker det til.

– Hva med bestikk og glass i oppvaskmaskin?

– Det skal vanligvis gå greit. Men vi anbefaler koketemperaturer.

– I oppvaskmaskinen er det jo ikke koketemperatur...

– Det er litt vanskelig å svare på, svarer kriseteamet, men referer til kommunens nettside askoy.kommune.no.

– En epidemi

Søndag morgen sier varaordfører i kommunen, Bård Espeli at problemene ikke avtar.

– I natt har vært opp mot 100 som har fått råd, det er nærmere 40 konsultasjoner, og 11 personer er innlagt, sier Espelid.

Nå innrømmer han at kommunen ikke klarer å kontrollere utviklingen av smitten.

– Det er en epidemi, og den er fortsatt aktiv.

– Har dere kontroll?

– Jeg kan ikke si vi har kontroll all den tid vi ikke vet hva som er årsaken til at denne epidemien har brutt ut, sier Espelid.

Lørdag er totalt 47 personer innlagt på sykehus på Askøy.