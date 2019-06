Saken oppdateres!

Den siste store testen før Tour de France startet søndag, med flere norske ryttere på startstreken.

Det hele endte i en massepsurt og der var Edvald Boasson Hagen overlegen.

Nordmannen klinket til og vant foran Philippe Gilbert.

– Jeg er veldig glad for at jeg klarte å ta seieren. Jeg slet veldig de siste par bakkene, men jeg klarte å få til en bra sprint. Det var bra for meg at det gikk så hardt, så de beste sprinterne var ute av det. Jeg er så glad for denne seieren. Det er lenge siden forrige World Tour-seier, så det er godt å ta en igjen, sier Edvald Boasson Hagen.

Dette var årets tredje seier for rudsbygdingen, men den første I World Tour-en siden 2017.

– Jeg håper det kommer med. Det er bra for både meg og laget endelig å få en seier. Jeg er veldig glad for det, sier Boason Hagen.

Dermed starter nordmannen mandagens etappe i gul trøye.

– Dette er en gave. Edvald er bedre enn på veldig lenge. Seier i Tour of Norway er én ting, men dette er noe helt annet, sier TV 2s ekspert Johan Kaggestad.

Den relativt korte etappen (142 kilometer) var kupert med en andrekategori 20 kilometer før mål. Fem ryttere var i brudd, men hovedfeltet med Deceuninck-Quick Step i spissen kjørte steinhardt inn i den siste stigningen.

Zdeněk Štybar kjørt nærmest opptrekk for lagkompisen Julian Alaphilippe inn i bakken, men franskmannens angrep lot vente på seg. Dermed samlet feltet seg igjen, og utbryterne fikk igjen et forsprang.

Bjorg Lambrecht, Magnus Cort-Nielsen og Oliver Naesen hadde 25 sekunder å gå på fem kilometer før mål. Mitchelton-Scott kjørte imidlertid friskt i front av feltet og hele forspranget var spist opp da det gjenstod én kilometer.

Dermed ble det etappen avgjort med en spurt fra et ganske stort hovedfelt.