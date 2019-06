De norske landslagskvinnene fikk en perfekt start på VM da de slo Nigeria 3-0 lørdag.

Da Lars Lagerbäck møtte til pressekonferanse søndag, dagen før landslagsherrene spiller EM-kvalifiseringskampen mot Færøyene, innledet han med å gratulere kvinnene.

– Først og fremst skal vi definitivt gratulere dem. De gjør det jo bedre enn hva vi gjør, så det er jo flaks at noen holder fanen høyt, sier landslagssjefen med en god dose selvironi før han fortsetter:

– Nei, virkelig. De største gratulasjoner til dem. Det er kjempeviktig for dem å få en bra start, og det fikk de. Det er bare å håpe at det fortsetter på veien videre.

Sammen med landslagssjefen stilte Markus Henriksen på pressekonferansen i Torshavn. Også han var imponert over seieren over Nigeria, der Norge ledet 3-0 etter 37 minutter.

– Det var veldig solid av damelandslaget. Jeg synes de spilte en veldig god kamp, sier Henriksen som synes landslagskvinnene løste åpningskampen på en svært god måte:

– Det er alltid mye nerver i en åpningskamp i VM og å gjøre det på den solide måten som de gjorde, det er all honnør til det, skryter Henriksen.

Spillergruppen og laglederne har nå hatt møte etter kampen mot Romania, der de har snakket om seieren som glapp på overtid. Nå skal alt gjøres for å hindre at det skjer nok en gang mot Færøyene mandag.

– For det første må vi ta lærdom. Det er to ganger på rad nå at vi har gitt bort en 2-0 ledelse. Og så er det viktig at det kommer en ny kamp, nye muligheter. Så det er bare opp på hesten igjen og vinne kampen nå mot Færøyene, sier Henriksen om hva som har vært temaet etter fredagens kamp.