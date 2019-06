Mandag fra kl. 20.00: Se Færøyene-Norge på TV 2 eller Sumo!

Søndag formiddag hadde det norske herrelandslaget sin første treningsøkt på Færøyene.

Joshua King så resten av lagkameratene trene fra innbytterbenken på kamparenaen Tórsvøllur.

Grytebust, som stod sin første kvalifiseringskamp mot Romania, var ikke til stede. Dermed var André Hansen og Sondre Rossbach keeperne som deltok på økten.

I tillegg måtte Omar Elabdellaoui gi seg midtveis i økten. Høyrebacken var med på første del, men satte seg på sidelinjen da spilløkten startet.

Lars Lagerbäck vil gi en oppdatering på hvorvidt spillerne er usikker til mandagens kamp på pressekonferansen etter treningsøkten, cirka klokken 13.35. Den sendes direkte på tv2.no.

King slet med en sår hamstring i forkant av Romania-kampen. Han hadde ikke spilt kamp siden Premier League-avslutningen 12. mai, og forklarte at han hadde trent for hardt etter at han kom hjem fra ferie på Maldivene. King trente da alternativt de første øktene, før han var med for fullt to dager før kamp.