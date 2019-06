Melania Geymonat (28) og hennes kjæreste Chris (20) ble ranet og banket opp på en nattbuss i London forrige uke.

Et bilde av det kraftig forslåtte paret har sirkulert på sosiale medier og rystet britene. Kvinnene fikk behandling på et sykehus for ansiktsskader.

Nå forteller de sin historie.

– De reiste seg og gikk bort til oss. Så begynte de aggressivt å trakassere oss. En av dem stod lengre bak og kastet mynter på oss. Melania forsøkte å roe ned situasjonen og være vennlig, men da jeg så at en kastet mynter reiste jeg meg opp og konfronterte han, sier Chris til BBC.

– Så begynte slåssingen. Jeg vet ikke hvordan vi endte opp nede i bussen, men i løpet av den tiden tok de telefonen min og hennes veske. Så løp de, fortsetter hun.

Blødde kraftig

Geymonat sier til at flere tenåringer omringet paret, før de krevde at paret skulle kysse.

– De kastet mynter på oss. Det neste jeg ser er at kjæresten min ligger nede og blir slått. Jeg prøvde å hjelpe, men da ble jeg slått selv. Jeg blødde overalt, sier Geymonat.

De forteller at hendelsen var skremmende, men er ikke redd for å være åpent lesbiske.

Høyrepopulisme

– Mitt ønske er at folk står opp for seg selv og for andre, sier Chris, som legger skylden på høyrepopulisme.

– Jeg vil at folk skal bli modige nok til å konfrontere de samme menneskene som lar seg påvirke av høyrepopulismen, som jeg mener grunnen til at hatkriminalitet vokser, sier hun.

Begge kvinnene ble sendt til sykehus på grunn av skadene.

Fem pågrepet

Lørdag morgen ble en 16 år gammel mann pågrepet, mistenkt for å stå bak angrepet.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Fra før av er fire unge menn mellom 15 og 18 år pågrepet, mistenkt for angrepet.

– Videoopptak fra angrepet blir gjennomgått av etterforskere. Vi ønsker fortsatt informasjon fra publikum, spesielt de som var til stede på bussen før eller etter angrepet, skriver politiet.

Sterke reaksjoner

Londons ordfører Sadiq Khan kaller angrepet avskyelig og kvinnehatende, mens Labour-leder Jeremy Corbyn er sjokkert over hendelsen.

– Vi kan ikke og skal ikke akseptere slik homofobisk og kvinnehatende vold i vårt samfunn. Vis solidaritet med Melania og Chris, og til alle i LGBT-samfunnet for alt de må tåle bare for å være den de er, skriver Corbyn på Twitter.

Statsminister Theresa May kaller angrepet «kvalmt».

– Dette er et kvalmt angrep og mine tanker går til paret som ble angrepet. Ingen skal skjule hvem de er eller hvem de elsker, og vi må jobbe sammen for å utrydde uakseptabel vold mot LGBT-samfunnet, sier May.