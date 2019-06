Range Rover var i mange år et lite nisjemerke i Norge. Først en bil for skipsredere, dyrleger og de med eiendom som heller kalles gods, enn gård. Så kom Sport-utgaven og hentet mer nyrike kjøpere. Og så kom Evoque og hanket inn en mye større og bredere kjøpegruppe.

Den ble lansert tilbake i 2010 og nå ruller det over 2.000 Evoque-eksemplarer på norske veier.

Før jul i fjor var vi i Broom i London, på premieren til andre generasjon Evoque. Nå har den kommet til landet og vi er klare for den aller første testen:

Hva har vi her?

Du skal ha peiling på Evoque for å se at den har blitt helt ny. Ja, egentlig bør du sette gammel og ny bil ved siden av hverandre for å virkelig se forskjellene. Range Rover-designerne har (ikke helt overraskende) valgt å finpusse i stedet for å finne på noen sprell. Når en bil får så mye designskryt som første Evoqe, ville det virkelig vært dristig å gjøre noe annet.

Men under skallet har det skjedd veldig mye. Første Evoque var på mange måter en spareløsning. Bilen var basert på en plattform utviklet da Ford eide Land Rover (det begynner å bli noen år siden). Range Rover-ingeniørene klarte å kamuflere det ganske godt, men kjøreegenskapene sto aldri i forhold til det tøffe ytret.

Nå snakker vi helt ny og moderne plattform. Også innvendig er det fullstendig nye tider, med dashbord- og infotainmentløsninger vi blant annet kjenner igjen fra storebror Velar.

Størrelsen er så godt som uforandret. Heller ikke der har Range Rover-designerne valgt å endre på noe. Men det hører også med til saken at det nødvendigvis må være noe avstand mellom Evoque og nevnte Velar.

Fronten er svært lik den vi finner på storebror Velar. Og det er jo slett ingen dum ting.

Hvordan er den å kjøre?

Evoque har blitt en langt mer velkjørende bil enn tidligere. Den er både stødigere og mer stabil på veien. Understellet kjennes påkostet. Bilen sluker større ujevnheter og tar asfaltskjøter og hull i veien på strak arm. Kjøreegenskapene går mer mot komfort enn sportslighet. Det passer for så vidt testbilen godt. Den er nemlig ganske forsiktig motorisert, med en 2-liters diesel på 150 hestekrefter som sant og si ikke innbyr til den mest aktive kjøringen.

Støydempingen er som den skal være i en bil i denne klassen: Veldig god. Bare når du presser motoren hardt, blir det litt i overkant mye motorstøy i bilen. På motorvei er den virkelig hjemme og sluker milene helt ubesværet så lenge du ikke jager for mye.

Under lanseringen av bilen, fikk vi prøve den i en temmelig spesiell offroadløype med en rekke utfordringer. Ikke overraskende leverte Evoque varene der. Land Rover har en merkevare å ta vare på her. Her skal du ha seriøst dårlig hyttevei for å ikke komme deg helt til døren.

Innvendig har det skjedd en revolusjon sammenlignet med første generasjon Evoque. Det var da også ganske nødvendig etter hvert.

Hvordan er plassen?

Evoque er altså fortsatt en kompakt SUV. Det er ikke tilfeldig at veldig mange eksemplarer av første generasjon kjører rundt med skiboks på taket hele året Men den ekstra plassen det gir, blir bilen dugandes som familiebil for mange.

Hjulene er presset helt ut i hjørnene, og designere har klart å utnytte plassen litt bedre. Foran er det som vanlig svært rommelig. Baksetepassasjerene har nå fått to centimeter mer å boltre seg på. Det er ingen plassorgie i dette baksetet, men det fungerer for fire voksne, så lenge de i forsetene er villige til å dele litt på plassen med de bak.

Hva så med bagasjerommet? Jo, også her har det blitt mer plass. Nærmere bestemt 472 liter. Det at taket er trukket langt bakover, gjør også at du kan pakke en del ekstra i høyden.

Bagasjerommet svelger unna 472 liter, det er bra til denne bilklassen å være.

Går den bra?

Hvis vi legger inn en stor dose velvilje, er svaret på det et forsiktig ”tjaaa”. Det vil si: Noen kjøpere vil kanskje synes at motoren er tilstrekkelig og gjør jobben sin. Men er du blant dem som liker å kjøre bil og setter pris på kraftoverskudd, skal du nok styre unna denne motoriseringen.

Den 2-liters dieselmotoren på 150 hestekrefter blir rett og slett for snau, og den står i klar kontrast til det sporty designet på bilen. Bånn gass ute i landeveishastigheter betyr at det ikke skjer så mye mer enn at støynivået øker. Girkassen avslører også at den ikke er på nivå med det de beste konkurrentene kan tilby. Det blir litt mye støy og mas – og litt for lite action. Og det blir litt ekstra negativt når resten av bilen holder et så høyt nivå.

Vår oppfordring blir derfor å velge en annen motor, og heller gå ned på utstyret hvis du ikke har ubegrenset budsjett. Eller gjøre som mange andre: Vente på den ladbare hybridutgaven som kommer om et halvt års tid. Med 1,5-liters bensinmotor på 200 hestekrefter og elmotor på 108, bør den by på helt andre prestasjoner enn testbilen.

Evoque er ikke mer enn 4,37 meter lang, det betyr at den tilhører klassen for kompakte SUV-er.

Finest utenpå eller inni?

Det er ingen tvil om at designet var en svært viktig suksessfaktor for første generasjon Evoque. Det satt som et skudd, og sørget for en ”må ha”-faktor svært få av konkurrentene var i nærheten av. Når bilen i tillegg het Range Rover og ikke nødvendigvis kostet en liten formue, ble resultatet salgstall Range Rover tidligere ikke var i nærheten av, hverken internasjonalt eller her i Norge.

Noe sånt er ikke alltid enkelt å følge opp, men Range Rover har altså valgt en safe linje. Utenpå kunne dette svært gjerne vært en facelift, ikke helt ny bil. Men når du ser nøyere på den, er det mange nye detaljer. Fronten er for eksempel svært lik den vi finner på storebror Velar. Hekken er også redesignet og på ett området går Range Rover bort fra det som har vært trenden i denne klassen i mange år; Kraftige hjulbuer. Nå er de mer tonet ned. Tanken er at resten av bilen har nok offroad-faktor til at dette ikke er nødvendig. Vi protesterer ikke på den.

Hva så med interiøret? Jo, her har det altså skjedd mye. De to skjermene i midtkonsollen debuterte på Velar og gjør her at nye Evoque ser utrolig mye mer moderne ut enn forgjengeren Materialkvaliteten i intereiøret er høy. Det er mange lekre detaljer her og alt du tar og føler på kjennes eksklusivt og solid. Her hjelper det naturligvis at testbilen er spekket opp på svært rundhåndet vis.