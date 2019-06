Presidenten i det internasjonale sjakkforbundet (FIDE), Arkadij Dvorkovitsj, har vært på befaring hos VM-søker Stavanger. Russeren sier vertsbyen til Altibox Norway Chess har en veldig sterk søknad om å få arrangere Magnus Carlsens neste VM-kamp.

Eneste søker hittil

Inntil videre er Stavanger sågar den eneste formelle søkeren til å stå som arrangør av VM-matchen til Carlsen i november 2020.

- Norges Sjakkforbund og Stavanger er per tid den eneste arrangøren som har levert den formelle søknaden. Vi har hatt en konstruktiv dialog med Norge og Stavanger i lengre tid. Men vi har fått forespørsler fra andre og regner med at det vil være flere søkere innen søknadsfristen 25. juli.

Wien? St. Louis?

Dvorkovitsj ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke andre byer som bli Stavangers konkurrenter. Den norske sjakkpresidenten Morten Lillestøl Madsen kan imidlertid utdype litt.

– Wien skal være interessert. Og vi ser ikke bort fra at den amerikansk milliardæren Rex Sinquefield kan legge penger bak et bud fra USAs sjakkmetropol St. Louis. På et tidspunkt hørte vi om interesse fra Australia. Vi blir overrasket om Stavanger ender opp som eneste søker.

Carlsen erobret VM-tittelen fra Vishy Anand som 22-åring i Chennai, India i 2013. Siden har lommedølen forsvart tittelen i Sotsji (2014, mot Anand), New York (2016, Sergej Karjakin) og London (2018, Fabiano Caruana).

Sterk søknad

Dvokovitsj, som blei valgt som ny FIDE-president i fjor høst og har holdt sitt løfte om å ha en åpen og transparent bud-prosess, mener at Stavanger uansett har en sterk søknad.

– Kjell Madland og co. har i flere år arrangert superturneringen Altibox Norway Chess med stor suksess. Dette kan de. Stavanger konserthus er et flott lokale, med sentral og vakker beliggenhet. Og søknaden er forankret med solid støtte fra det lokale næringslivet i oljebyen og det politiske miljøet i Stavanger.

– Når tar FIDE avgjørelsen?

– Søknadsfristen er 25. juli. Vi tar avgjørelsen innen det er gått en måned etter det. Men er Stavanger fortsatt eneste søker bestemmer vi oss naturligvis mye kjappere!

Knapp tid

Norway Chess-general Kjell Madland har et godt håp om å få den første VM-matchen i historien på norsk jord. Og har det travelt.

– Vi har gjort mye allerede. Men fra vi får endelig avgjørelse til første trekk utføres i november 2020 har vi kun 15 måneder på oss. Vi må ha alt på stell, inklusive inntekter på rundt 50 millioner kroner. Her skal det skal være samsvar mellom inntekter og utgifter. Etter sykkel-VM er det viktig å vise at det er mulig å arrangere VM på norsk jord uten underskudd og overskridelser.