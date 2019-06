Verden er i endring. Det gjelder også i alle høyeste grad for bilindustrien.

Både for hva vi kjøper og hva som tilbys av modeller og ulike kombinasjoner. Selv om dette naturlig nok henger sammen.

Tenk deg 10 år tilbake i tid. Hvor utenkelig hadde ikke da følgende utsagn vært:

"Vi fjerner stasjonsvogn-utgaven. Den med kraftig dieselmotor, firehjulsdrift og automatgir ..."

Da hadde man nok fått noen merkelige blikk fra sine kolleger, som trolig lurte på om man ikke var helt frisk.

En slik modell var jo nærmest synonymt med lykke for enhver bilforhandler. Det var jo den "alle" skulle ha. For 10 år siden...

Det finnes kun et fåtall nye VW Golf stasjonsvogn igjen i Norge. Modellen kommer trolig ikke tilbake.

Over og ut for Golf stasjonsvogn

Men som nevnt – bilindustrien er i endring, det samme er folks kjøpevaner, samtidig som en samlet bilindustri nå ruster seg for en tøffere og mer elektrisk framtid.

Sa, ja – utsagnet over har nok vært sagt på et eller annet styrerom nylig, men høstet da anerkjennende nikk fra de som var tilstede.

Denne gangen er det VW Golf stasjonsvogn som ikke lengre skal tas inn til Norge.

Om vi ser bort fra den helelektriske e-Golf, har stasjonsvognutgaven stått for rundt en fjerdedel av Golf-salget her på berget. Men nå er det altså stopp.

– Ja, det er det, bekrefter Jan Tore Kopperud som er produktsjef for blant annet VW Golf hos den norske importøren.

– Bestselgerne har utvilsomt vært 110/115 TSI DSG-automatgir og ikke minst 150 TDI 4MOTION med og uten DSG-automatgir. Når disse kombinasjonene nå forsvinner fra modellår 2020 ( Dvs. fra 1. juni i år) har vi valgt å ta ut Golf stasjonsvogn fra modellutvalget i Norge, forklarer Kopperud.

SUV-ene overtar

VW-importøren, som er Norges største, følger selvfølgelig markedet og kjøpstrender med argusøyne.

– Kompakte stasjonsvogner har hatt en fallende tendens på bekostning av stadig flere attraktive kompakte SUV-er i dette prissegmentet, både med og uten firehjulstrekk.

– Hos oss har attraktive utfasingsmodeller av Passat stasjonsvogn og ikke minst den nye VW T-Roc i stadig større grad erstattet Golf stasjonsvogn den siste tiden, sier Kopperud.

For 10 år siden var dette en ekte drømmebil for familien

Godt utvalg i brukte

Han forteller også at de er så godt som utsolgt for VW Golf stasjonsvogn nå. Det finnes kun et fåtall biler igjen ute hos enkelte forhandlere. Det er snakk om rundt 20 slike biler totalt. Har du lyst på én, bør du med andre ord forte deg...

VW Golf stasjonsvogn er en gammel traver. Den har vært på markedet i mer enn 20 år. Det finnes dermed godt med brukte biler på markedet. De billigste får du for bare 6.000-7.000 kroner og oppover. Vi snakker da gamle biler med høy kilometerstand

Kan du legge 100.000 kroner i det, er 8-10 år gammel bil med rundt 100.000 kilometer på telleverket innen rekkevidde. Vil du har en 2-3 år gammel bil med firehjulsdrift og mye utstyr, koster disse fra rundt 200.000 kroner. Verre er det ikke ...

Satser elektrisk

En helt ny generasjon VW Golf er på vei. Den åttende i rekken siden starten tilbake i 1974. Også den nye Golf-en vil komme som stasjonsvogn, trolig i løpet av 2021.

Men etter det vi erfarer er det lite sannsynlig at den den vil gjøre noe comeback på det det norske markedet med det første.

Alt tyder på at den forsvinner og at du og jeg i framtiden helst skal velge en av de nye, elektriske variantene som VW har på gang med sin spennende ID. VW ID blir nemlig ikke bare én bil, men en hel serie med flere ulike elbiler-modeller fra VW. Alt fra kompakte biler i Golf-størrelse, via SUV-er og nyttekjøretøy. Alle med elektrisk drivlinje. Ja – verden er i endring.

