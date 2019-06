Fotballryktene: – Solskjær og United med ny Bale-plan

Mens José Mourinho skal ha fortalt venner av ham at han vurderer å bli manager for Newcastle. I følge The Sun vurderer den tidligere United-manageren det så seriøst, at han er åpen for å ta en prat med Sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan, som er interessert i å kjøpe klubben. Al Nehayan skal ha Mourinho på ønskelisten over managere.

Tottenham vil by i overkant av 440 millioner for Bournemouths Nathan Ake. Det meler The Sun.

Gianluigi Buffon (41) kan vende tilbake til hans første klubb Parma, etter at målvakten annonserte at han vil forlate Paris Saint Germain denne sommeren. Det skriver italienske La Gazzetta dello Sport.

Arsenal er nære ved å fullføre et dobbeltkjøp fra den italienske Sampdoria. I følge Gazzetta dello Sport er både belgiske Dennis Praet og danske Joachim Andersen på vei til London.

Nyopprykkede Aston Villa skal være ute etter å hente Maxi Gomez fra Celta Vigo, melder Birmingham Mail.