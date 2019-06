Avviser at MC-medlem var mål for eksplosjonen i Linköping

EKSPLOSJON: Flere personer ble skadet i eksplosjonen i Linköping fredag. Foto: Jeppe Gustafsson/tt Nyhetsbyrån

Lederen for MC-klubben No Surrender avviser opplysninger i svenske medier om at et av deres medlemmer var mål for eksplosjonen i Linköping.