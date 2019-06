Det er klart etter et fengslingsmøte i en domstol i Moskva lørdag kveld.

Golunov (36) jobber for den uavhengige nettavisen Meduza, som har hovedkontor i Latvia, og anklagene mot ham har vakt sterk bekymring blant russiske journalister.

Lørdag kveld ble han brakt fra sykehus til et fengslingsmøte i en domstol i Moskva. Der nektet Golunov alle anklager og sa han vil samarbeide med etterforskerne. Dommeren bestemte deretter at Golunov skal sitte i husarrest til 7. august

Journalisten brøt ut i tårer da han snakket med journalistkolleger fra buret han satt i i rettssalen.

Tidligere på lørdagen ble Golunov sendt fra arresten og til sykehus der han ble værende i flere timer. Selv sier han at han ble mishandlet av politiet. Politiet på sin side sier han falt og slo seg i arresten.

– Plantet stoff

Golunov ble pågrepet i Moskva torsdag og siktet for å være i besittelse av fem pakker med mefedron, et sentralstimulerende stoff som framstilles syntetisk. Politiet har opplyst at de også fant kokain i leiligheten hans. Golunovs advokat Pavel Tsjikov mener stoffet var plantet av politiet.

Ifølge Tsjikov ble Golunov formelt siktet lørdag morgen. Men like etter ble han sendt til sykehus. Advokaten sier til BBC at legen som undersøkte ham, påviste et mistenkt ribbeinsbrudd, hjernerystelse og blåmerker.

Russiske myndigheter har ikke kommentert disse opplysningene.

Tsjikov og hans organisasjon Agora ble i 2014 tildelt Raftoprisen for sin innsats for menneskerettigheter.

Korrupsjonssaker

Mange journalister samlet seg lørdag utenfor innenriksdepartementet i Moskva, og det har vært protester mot pågripelsen i både Moskva og St. Petersburg.

Demonstrantene mener at russiske myndigheter egentlig ønsker å straffe Golunov fordi han har skrevet om korrupsjon blant samfunnstopper.

Meduzas direktør Galina Timtsjenko og redaktør Ivan Kolpakov mener også at pågripelsen skyldes 36-åringens arbeid som journalist.

De sier at han de siste månedene har mottatt trusler i forbindelse med en sak han arbeider med, men som ennå ikke er publisert.

