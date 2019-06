I mai kom nyheten om at artisten måtte avlyse konserter på grunn av komplikasjoner etter plastiske operasjoner.

Kilder sa til TMZ at grunnen til avlysingene er at rapperen har må komme seg etter fettsuging og brystforstørrelse.

Ifølge nettstedet har operasjonene tatt så mye på at hun frarådes av legene sine å opptre. Kroppen hennes trengte tid for at hevelsene skal gå ned, og for at hun skal komme seg fullt.

Søndag natt norsk tid delte hun et bilde av sine hovne ankler etter en flytur.

Ifølge Daily Mail skal det være et resultat av komplikasjonene etter plastiske operasjoner.

– Se hvor hovne føttene mine blir hver gang jeg flyr og magen min blir enda mer oppblåst, skriver hun på Instagram.

Bildet er nå slettet.

– Det er grunnen til at legene rådet meg til å avlyse konserter, fordi føttene og magen min verker når jeg blir oppblåst, ikke for å selge flere billetter.

Cardi B er blitt anklaget for å avlyse konserter for å selge flere billetter når hun setter opp en ny konsert.

Cardi B har tidligere vært åpen om det tøffe livet hun levde før, med en oppvekst i et kriminelt område i Bronx i New York.