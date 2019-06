Norge-Nigeria 3-0

Norge fikk en drømmestart på VM med 3-0 over Nigeria i premieren lørdag.

Et norsk lag som har gått høyt ut med medaljeambisjoner fikk dermed gitt sitt svar til kritikerne, og til dem som har tvilt i oppladningen til mesterskapet.

Mye har vært sagt, skrevet og ment om laget, og med et tydelig budskap på Instagram forfatter den største profilen - Caroline Graham Hansen - like over midnatt et innlegg der hun hyller sine venninner.

– Uansett hva jeg skriver nå kommer det til å bli tolket opp og ned og slik dere vil. Så jeg ber dere om å forstå dette! Idrett er lidenskap. Vi spiller fotball med følelser. Jeg er glad. Vi er sinnsykt glade, begynner hun.

Deretter forteller hun om samholdet i laget, noe hun også var tydelig på før kamp da hun beskrev viktigheten av at lagvenninnene var gode for at hun selv skulle skinne. Det er tydelig at følelsene var sterke lørdag.

– Jeg elsker dette laget så høyt at tårene presset på, på vei til kampen i dag, skriver hun også, i et innlegg som avsluttes med emneknaggen #sterkeresammen og et norsk flagg.

Graham Hansen er også klar på at det er deilig med en drømmestart på VM når hun snakker med TV 2 umiddelbart etter kampslutt lørdag.

– Det har vært mye rart og mye støy. Vi har bare ventet på denne kampen i to år. Det er utrolig digg bare å komme i gang, sier hun.

Hele laget feiret samlet etter 3-0-scoringen

Det var også tydelig at spillergruppen ønsket å vise solidaritet, noe som sterkest ble eksemplifisert via feiringen etter 3-0-scoringen lørdag kveld. Isabell Herlovsens innlegg ble satt i nettet av Nigerias Osinachi Ohale, og veteranspissen fikk umiddelbart med seg hele laget bort til innbytterbenken for å feire i samlet tropp.

– Vi har et slagord, «Sterkere sammen», og det er ikke bare de elleve der ute som gjør en jobb. Vi er 23 spillere her, pluss støtteapparat som gjør en sinnssykt god jobb. Jeg syntes det var fint at alle kunne feire sammen, sier Herlovsen.

Hun forteller om et lag som har hatt troen hele veien, og som gjennom hard jobbing og evne til å stenge ute all form for utenomsportslig støy nå har fått betaling i form av en drømmestart på et mesterskap der de har som ambisjon om å være med lenge.

– Helt fra starten av har vi kun hatt fokus på det vi skulle gjøre her. Å spille VM, er noe av det største man kan oppleve. Da har vi ikke tid til ting som tar energi. Vi har fokus på det vi skal gjøre her og det er vi sinnssykt gode på, sier Kolbotn-spilleren.