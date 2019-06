Før mesterskapet var det Lyon-stjernen Ada Hegerbergs uttalelser - og ikke minst Martin Ødegaards reaksjon på det mye omtalte intervjuet - som skapte de største overskriftene. Mot Nigeria glitret Norge tidvis offensivt, og savnet etter verdens beste kvinnelige fotballspiller var alt annet enn synlig.

Saken har også fått mye oppmerksomhet internasjonalt - også etter lørdagens overbevisende Norge-seier.

Svenske aviser er opptatt av hvor bra Norge klarte seg uten Ada Hegerberg.

Expressen-kommentatoren Tomas Pettersson drar paralleller til hvordan det svenske herrelandslaget fikk seg en opptur etter at Zlatan sa nei til landslagsspill.

– Norge fikk sitt eget Zlatan-tilfelle. Resultatet? Eksakt det samme, skriver kommentatoren i sin spalte.

– Du kan ta det helt rolig, Ada. Ditt gamle Norge klarer seg veldig bra uten deg, skriver kommentatoren.

Også Aftonbladets kommentator Petra Thorén var opptatt av Hegerberg etter kampen.

– Et VM uten Hegerberg er som et VM med Argentina uten Messi eller et Portugal uten Ronaldo. Eller et Sverige uten Zlatan Ibrahimovic i toppslag (glem vm 2018). Kollektivet kan fungere, men som tilskuer vil man alltid se de beste spillerne, skriver Thorén.

– Men de norske spillerne klarte seg fin-fint uten sin største stjerne, fungerte som et kollektiv og savnet var ikke synlig, skriver Aftonbladet-kommentatoren.

Saken er også omtalt i Frankrike.

– Norge viste igjen hvordan de klarer seg uten Ada Hegerberg. Det er ikke nødvendigvis gode nyheter for Les Bleues, skriver den franske sportsavisen L’Équipe.

Og i neste kamp er det nettopp Frankrike som venter for Norge. Den kampen spilles onsdag kl. 21 i Nice.

– Vi er sterkere sammen

Landslagssjef Martin Sjögren var svært fornøyd med hvordan Norge responderte på banen etter den turbulente inngangen til mesterskapet.

– Det var mye press, og vi har lykkes med å håndtere den situasjonen som har vært, sier svensken til TV 2.

– Vi er sterkere sammen. Det er ikke bare et ord vi har funnet på. Vi er ekstremt tro mot hverandre og jobber knallhardt. Det skaper trygghet. Vi har en god følelse i gruppen. Vi fikk gå ut og vise at vi er et forbasket godt fotballag, sier landslagssjefen etter 3-0-seieren.

– Det har vært mye snakk om Ada. Hvordan vil du si måten laget har respondert på?

– Vi har en tydelig strategi for hvordan vi skal håndtere alt dette som blir eksternt og som egentlig ikke bidrar til å utvikle oss. Det skal vi bruke så lite fokus som mulig på, og det synes jeg vi har håndtert på en veldig bra måte, men det har vi gjort over veldig lang tid nå. VI skal bare fortsette å ha fokus på det som drar oss fremover i utviklingen, så kommer dette til å gå bra, sier Sjögren.