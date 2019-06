Det melder Vest politidistrikt.

Alle nødetater, redningshelikopter og en alpin redningsgruppe deltar i redningsaksjonen. Like over midnatt meldes det at en redningsgruppe har ankommet stedet og har kontakt med paraglideren.



Skadeomfanget på paraglideren er foreløpig uvisst, men ifølge redningsmannskapene er vedkommende bevisst og har trolig bruddskader.



Personen vil bli fraktet ut fra stedet med helikopter.

Saken oppdateres.