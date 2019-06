Norges første scoring i årets VM var også Guro Reitens første mesterskapsmål for Norge. 24-åringen har vært helt enorm i Toppserien i flere sesonger, men på landslaget har prestasjonene vært mer varierende.

– Hun spiller sin beste landskamp noensinne. Det er så kult. Det har vært mye forventninger. Hun er blitt utfordret og folk har satt spørsmålstegn om hun kan ta det største steget. Det er så gøy, sier TV 2-ekspert Lene Mykjåland.

Se Reitens 1-0-mål i videovinduet øverst.

– Sinnssykt herlig

Den kommende Chelsea-spilleren, som også ble kåret til banens beste av FIFA, var strålende fornøyd etter 3-0-seieren.

– Det er helt sinnssykt herlig. Vi har gledet oss til det her. Vi har hatt fantastisk god energi og gjengen har vært på topp den siste uken. Å starte med 3-0 her, vi kunne ikke drømt om mer, sier Guro Reiten til TV 2.

En leken cornervariant fra Caroline Graham Hansen og Guro Reiten var det som skulle til for å ta ledelsen mot Nigeria. De to teknikerne kombinerte før Reiten prikket ballen via en forsvarer og i mål til 1-0.

Og på 2-0-målet tok Reiten på seg rollen som tilrettelegger da hun serverte en nydelig stikker til Lisa-Marie Karlseng Utland.

Lærte av Barca-nedturen

Da LSK Kvinner fikk juling av Barcelona i Champions League, var Reiten misfornøyd med både resultatet og ikke minst egen innsats.

– Det er sånne kamper man lærer av og får erfaring. Man tar det med seg videre og inn i treningsarbeidet. Det er andre der ute som er bedre, og da må man ta dem igjen, sier Reiten, som nå står med seks landslagsmål for Norge på 38 kamper.

Sjögren: – Vi har ønsket å pushe henne

Landslagssjef Martin Sjögren var strålende fornøyd med det jenten fra Sunndalsøra leverte mot Nigeria.

– Vi har utfordret Guro her nå. Hun har vært fantastisk i Toppserien, og har vært bra på landslaget også, men vi har ønsket å pushe henne litt for å ta neste steget også på den store scenen. Så går hun ut og presterer en av sine absolutt beste landskamper noensinne, sier landslagssjefen til TV 2.

Nå tror Sjögren at det er mer moro i vente i de kommende kampene.

– Hun har virkelig vist at hun har tatt den utfordringen. Og jeg tror ikke vi har sett alt fra henne i denne turneringen. Hun ler og føler seg avslappet. Den innsatsen hun gjør i dag kommer hun til å ha med seg inn i neste kamp og inn i den neste kampen etter det. Vi skal fortsette å bygge Guro, sier svensken.

Neste post på VM-programmet er møtet med vertsnasjonen Frankrike i Nice. Den kampen spilles onsdag kl. 21.