Drikkevannskandalen kunne ha vært unngått

Rundt 2000 personer er trolig blitt syke av drikkevannet på Askøy.

Totalt har 41 personer vært innlagt på Haukeland sykehus som følge av drikkevannskandalen.

Men skandalen kunne ha vært unngått dersom Askøy kommune hadde skiftet ut det gamle vannmagasinet ved nyttår – som de hadde planlagt.

Skulle blitt byttet ut

Vannet som beboerne på Askøy har drukket kommer fra vannanlegget på Kleppe.

På veien ut til beboerne passerer vannet Kleppe vannrenseanlegg. Herfra pumpes vannet opp i fjellbassenget på Øvre Kleppe.

I dette høydevannsbassenget fra 60-tallet har vannet, etter rensebehandling, høyst sannsynlig blitt infisert.

Et kort stykke unna ligger et helt nytt renseanlegg, som etter planen skulle ta over for det gamle fjellrenseanlegget for flere måneder siden, og dermed sikre innbyggerne trygt og renset vann i springen.

Men byttet ble forsinket.

– Dypt beklagelig

Askøy kommune erkjenner at vannskandalen kunne vært unngått dersom det nye anlegget hadde blitt tatt i bruk.

– Det har tatt litt lengre tid enn det skulle. Vi snakker om noen måneder, erkjenner ordfører Terje Mathiassen overfor TV 2.

– Kunne vannskandalen vært unngått?

– Det kunne den, hvis de innbyggerne som var koblet til det gamle anlegget hadde vært koblet til det nye. Da hadde vi unngått det som har skjedd, bekrefter Mathiassen.

Leder Antifon Bø for vann og avløp i Askøy bekrefter også at skandalen kunne ha vært unngått og erkjenner overfor TV 2 at det gamle fjellmagasinet ikke holder mål, om en skal følge dagens krav.

– Når vi ser dette nå, er det fryktelig vanskelig, både for de som er rammet og for oss som jobber med dette. Så det er dypt beklagelig, sier Bø til TV 2.

Ingen kontroll av vannet

Det er ingen fast rutine på å kontrollere vannet oppe i fjellmagasinet, før det sendes ut til beboere. Noe som kunne avslørt og hindret smittespredning.

– Har dere målt kvaliteten på vannet som kommer ut fra fjellmagasinet på Øvre Kleppe?

– Konkret der opp er det ikke et fast målepunkt, erkjenner Bøe.

– Hva tenker du om det?

– I ettertid er det lett å se at det burde det vært, innrømmer Bøe.

Et spekter av tarmbakterier

Fredag opplyste Askøy kommune at det var gjort funn av E. coli i et fjellbasseng på Askøy.