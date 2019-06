Jens Martin var trucksjåfør på en fiskefabrikk. Over natten ble han verdenskjent

Så kom det store spørsmålet:

Skulle han fortsatt bruke luen når Færøyene skulle spille internasjonal fotball?

– Jeg kunne ha blitt verdens største klovn om vi tapte 0-10, også hadde jeg lue på, minnes han.

– Men det trenger ikke å ha så mye å bety om ballen blir sparket av en færing eller en utlending. Så jeg tok beslutningen om bare å ha den på. Og resten er historie, gliser han.

Å møte et nordisk land til landskamp, er noe av det største for færingene. – Vi gleder oss ufattelig mye når det skjer, sier Jens Martin Knudsen.

Ble brukt på TV-sending

29 år senere vekker luen fortsatt oppsikt. Ikke like mye som i storhetstiden i `90 og `91, der luen ble masseprodusert og solgt videre – ifølge Knudsen – men journalister ringer ham når Færøyene skal spille kvalifiseringskamper.

«Kan du fortelle den historien om luen, igjen?».

Kanskje aller lengst har dansk TV gått for å fortelle historien om luen. I forbindelse med en kvalifiseringskamp i København, ble luen hentet i den danske hovedstaden i et helikopter. Bare slik at sportsankeret kunne bruke luen på sending – i Århus – kvelden før kamp. Etter sending ble den fraktet tilbake med helikopter.

– Vi vet at fotball kommer ut alle steder. Er det noe usedvanlig i det, er det guff for journalistikk å sette fokus på. Luen er «still going strong» i utlandet, sier han med et lurt smil.

Mellom Maradona og Pelé

Nå er han ikke lenger i besittelse av den legendariske luen. Men det er kanskje like greit. Nå henger den nemlig på FIFA-museet i Zürich.

Mellom Maradona og Pelé.

– Jeg er stolt over det. Det må jeg si.

For Knudsen endte det med 65 landskamper, den siste i 2006. Klubbkarrieren bestod av opphold i hjemlandet, på Island, i Danmark og et kort et i Skottland. Beskjedent for de fleste, men det lar seg høre for en færing.

Og luen, den kommer han til å ha for seg selv.

– Den kan ikke kopieres. Nå er det ikke lov å spille med lue. Det kommer jeg til å være den eneste som har gjort.

