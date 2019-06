Se drømmescoringen i vinduet øverst!



Zlatan Ibrahimovic har vært innblandet i flere situasjoner den siste tiden som har skapt negativ omtale. I mai ble 37-åringen utestengt i to kamper for voldelig oppførsel mot New York-målvakt Sean Johnson.

I kampen mot New England Revolution denne uken vartet svensken opp med en praktscoring, men var åpenbart irritert etter kampen som LA Galaxy tapte.

– Jeg er veldig misfornøyd og irritert nå. Det her duger ikke. Det var ikke en spesielt vanskelig kamp å spille, men det er tungt at vi ikke får det resultatet vi ville ha, sa Ibrahimovic etter kampen.

– Han er ikke vant med det

Etter drømmescoringen mot New England fikk han spørsmål om hvordan han fremdeles klarer å gjøre slike akrobatiske ting i en alder av 37 år. Til det svarte han følgende:

– Kanskje jeg skal slutte. Dette er kanskje et budskap til meg om at jeg skal slutte.

Siste tids hendelser og irritable svar skal ha fått amerikanske journalister til å tro at fotballstjernen ikke trives i USA, og at han er frustrert over situasjonen sin i LA Galaxy, skriver svenske Expressen.

– Laget har rett og slett ikke spilt spesielt bra den siste tiden. Etter forrige sesong så det ut som at ting var på vei til å snu, men de har virkelig hatt problemer. Jeg tror ikke han (Zlatan) er vant med å tape så mye som dette. Å gjøre et så spektakulært mål som mot New England, for så at laget ditt taper - han er ikke vant med det, sier ESPNs Jeff Carlisle.

Tror mye frustrerer Ibrahimovic

Journalist i Los Angeles Times, Kevin Baxter tror ikke Ibrahimovic mener så mye med de irriterte kommentarene, men tror ikke situasjonen er optimal for 37-åringen om dagen.

– Han har sagt lignende ting tidligere. Han har faktisk åpnet muligheten for å komme tilbake neste år, men jeg tror han overvurderte nivået i MLS. Han virker helt ærlig overrasket over at det ikke er som Premier League, sier Baxter og legger til:

– Jeg tror han er frustrert over mye. Han er frustrert på dommerne, spesielt den ujevne bruken av VAR. Han er også ulykkelig over lagkameratenes innsats, og over at nivået ikke er som i PSG eller Manchester United.