Norge herjet i VM-åpningen

Norge - Nigeria 3-0

Saken oppdateres!

En leken cornervariant fra Caroline Graham Hansen og Guro Reiten var det som skulle til for å ta ledelsen. De to teknikerne kombinerte før Reiten prikket ballen via en forsvarer og i mål til 1-0.

Lisa-Marie Karlseng Utland doblet ledelsen med et knallhardt skudd, og da Osinachi Ohales klarering endte i eget mål til 3-0 var kampen langt på vei avgjort etter 37 minutter.

Se alle høydepunktene i videovinduet øverst!

Andreomgang ble en ren transportetappe og den norske seieren var aldri truet.

– Det er en drømmestart. Fantastisk spill og gode prestasjoner, sier TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

– Helt sinnssykt herlig

Målscorer Guro Reiten var svært blid etter åpningskampen.

– Det er helt sinnssykt herlig. Vi har gledet oss til det her. Vi har hatt fantastisk god energi og gjengen har vært på topp den siste uken. Å starte med 3-0 her, vi kunne ikke drømt om mer, sier Guro Reiten til TV 2.

VM-debutanten kan bekrefte at det småfrekke cornertrekket var noe laget hadde jobbet med på treningsfeltet.

– Vi har øvd på det. Vi har satt dødball ganske høyt. Vi skal være jævlig gode på dødball. Vi skal score og vi skal ikke slippe inn, sier Reiten med et smil.

– Fantastisk kult

Landslagssjef Martin Sjögren stolt av det Norge leverte.

– Det er fantastisk kult å se jentene by på denne fotballen, sier Sjögren til TV 2.

Svensken var også fornøyd med hvordan laget har taklet den noe turbulente inngangen til mesterskapet.

– Det var mye press, og vi har lykkes med å håndtere den situasjonen som har vært.

– Vi er sterkere sammen. Det er ikke bare et ord vi har funnet på. Vi er ekstremt tro mot hverandre og jobber knallhardt. Det skaper trygghet. Vi har en god følelse i gruppen. Vi fikk gå ut og vise at vi er et forbasket godt fotballag, sier landslagssjefen.