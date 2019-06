Nederst på Holmenkollen ruver Østre Holmen gård.

Med et bruttoareal på nesten 850 kvadratmeter, omgitt av et 11 måls stort parkanlegg, ligger den nå ute for salg til 175 millioner kroner – og er dermed den dyreste boligen som nå er til salgs i Oslo.

Eiendomsmegler Tom Johnsen har solgt mange kostbare eiendommer opp gjennom sin karrière, men denne topper alt.

Dyreste i Oslo

– Dette er den vakreste og desidert mest kostbare eiendommen jeg noen gang har hatt ute for salg, sier Johnsen til TV 2.

Hovedhuset på Østre Holmen gård, som er fra 1786, er omgitt av blant annet leiligheter, garasjer, atelier og en nyoppført låve.

Eiendommen består av gårdstun, et 11 måls stort parkanlegg, samt en fredet gravhaug.

Gården var opprinnelig en gammel boplass fra rundt 1300-tallet.

Historisk grunn

– Det er et nydelig sted, med historisk grunn. Opprinnelig var eiendommen over 6000 mål og var i sin tid eid av klosteret på Hovedøen. Det har trolig vært bosetting her siden tidlig jernalder, sier eiendomsmegleren.

Østre Holmen gård var tidligere eid av tidligere konsernsjef i Kværner, Erik Tønseth.

Han kjøpte boligen i 1993 for 6,2 millioner kroner og la den ut for salg i 2004 med en prisantydning på 60 millioner.

Den var da Norges dyreste bolig som lå ute for salg.

Blant Norges rikeste

I 2007 kjøpte den profesjonelle eiendomsinvestoren Trygve Bjerke gården for 60 millioner kroner.

Bjerke er rangert som nummer 187 på Kapitals liste over Norges rikeste, med en formue på 1,55 milliarder kroner.

GREI UTSIKT: Herregården har panoramautsikt mot Oslofjorden Foto: Sem & Johnsen Eiendomsmegling

Hovedhuset, som blant annet har en terrasse på rundt 100 kvadrat, ble etter Bjerke kjøpte det i 2007 oppgradert med alle mulige tekniske og praktiske fasiliteter, samt at han har oppført nye bygg på eiendommen.

Renovert for over 60 millioner

Dersom Bjerke klarer å selge eiendommen for prisantydning, vil han sitte igjen med en gevinst på over 100 millioner.

– Bjerke har brukt mer en 60 millioner på totalrenovering og lekker oppussing av boligen, bygget ny låve, samt at det 11 måls store, og unike, parkanlegget nå er helt nytt, sier Johnsen.

I følge eiendomsmegleren selger Bjerke nå den unike eiendommen da barna er flyttet ut og det er bare to voksne personer igjen i den nærmere 850 kvadratmeter store boligen.

– Boligen er bedre egnet for en barnefamilie som kan ta i bruk hele huset, sier Johnsen.

– Mange har mulighet

Selv med en prisantydning på 175 millioner kroner tror ikke eiendomsmegleren det vil bli vanskelig å selge eiendommen.

– Det er mange velstående familier i Oslo, spesielt i dette området, som har god anledning til å sikre seg dette objektet, sier Johnsen.

Selv om den unike herregården akkurat er lagt ut for salg, har eiendomsmegleren allerede fått flere henvendelser.

– Det kommer allerede noen og ser på den rett over pinse, så det blir spennende framover, sier Johnsen.