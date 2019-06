Det skapte reaksjoner at Virgil van Dijk ble pepet på av engelske supportere i Nations League-semifinalen mot Nederland torsdag.

– Jeg hørte det. Hva kan jeg gjøre? Jeg vet ikke hvorfor. Alle kan uttrykke sin mening og pipe, sa Virgil van Dijk etter 3-1-seieren.

Både The Times' anerkjente fotballjournalist Henry Winter og tidligere storscorer Gary Lineker tok begge til Twitter med kritikk av pipekonserten Liverpools forsvarssjef fikk.

Da den engelske landslagssjefen Gareth Southgate fikk spørsmål om van Dijk-behandlingen på pressekonferansen lørdag, svarte 48-åringen med et glimt i øyet.

– Jeg er mer glad for at de piper på motstanderen enn at de buer på våre spillere, slik de gjorde da jeg tok over. Jeg må si at vi gjør fremskritt. Husker kjørte gjennom Maltas gater og noen av sangene som ble sunget den kvelden, så hvis van Dijk må gjennomgå litt, får det være, sier Gareth Southgate.

Store horder av engelske supportere forlot en privatlandskamp mot Malta i 2017 da det fortsatt bare sto 1-0. Sanger som «We’re fucking shit» kom fra engelskmennene på tribunen. England vant for øvrig privatlandskampen hele 4-0 til slutt, der tre av scoringene kom i løpet av kampens siste minutter.

England- og Liverpool-spiller Joe Gomez, som dannet et imponerende solid stopperpar med van Dijk i første halvdel av sesongen som gikk, mener de spiller sitt spill uavhengig behandlingen van Dijk fikk.

– Jeg vet ikke hvorfor det kom. Jeg kunne ikke se at han gjorde noe galt. Det utgjør ikke mye til fordel for oss som lag, sier Joe Gomez.

Pipingen hjalp ikke England, som tapte 1-3 etter to grove tabber av John Stones og Ross Barkley i ekstraomgangene. I den TV 2-sendte Nations League-finalen søndag skal van Dijk og Nederland ut mot Cristiano Ronaldo og Portugal, mens England må spille om tredjeplassen mot Svetis.