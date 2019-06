Tyrkia - Frankrike 2-0

Se 2-0-målet i videovinduet øverst!

Et svakt fransk lag gikk på et 0-2-tap for Tyrkia i EM-kvalifiseringen i Konya lørdag.

– Frankrike avsluttet kampen uten en eneste avslutning på mål. Tyrkia knuste de regjerende verdensmesterne, og det er ikke ufortjent. De har hatt flere store målsjanser og hatt en meget solid gjennomføring, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Tyrkia står med full pott etter tre kamper og leder gruppen med tre poeng ned til Frankrike og Island på plassene bak.

Tyrkia var det førende laget fra start, og etter en halvtimes spill fikk de uttelling da et frispark ble slått mot Merih Demiral bak i feltet. Ballen ble headet inn foran mål, der Kaan Ayhan stanget tyrkerne i ledelsen.

Ti minutter senere var det kaos i det franske forsvaret. Dorukhan Toköz snappet ballen foran Paul Pogba og satte opp Cengiz Ünder, som doblet ledelsen til 2-0.

– Didier Deschamps tok ut et lag som skulle være godt bakover. Han satte Kingsley Coman på benken nettopp med tanke på å få balanse i laget, men Frankrike ligger under 0-2 til pause etter det som har vært et innholdsrikt år for den franske troppen. De har sett tunge ut i beina i denne førsteomgangen, og da har Tyrkia vært rake motsetningen. De har sett veldig inspirerte og motiverte ut, oppsummerte Endre Olav Osnes i pausen.

Frankrikes landslagssjef byttet inn nevnte Coman og Ferland Meny for henholdsvis Blaise Matuidi og Lucas Digne, men det fikk ikke farten på et fransk lag som må takke keeper Hugo Lloris for at tyrkerne ikke scoret flere.

– Det er ingen som har stått frem på Frankrike. Hvis det skal være én, måtte det vært Hugo Lloris, som har stått frem og sørget for at Tyrkia ikke leder mer, kommenterte Endre Olav Osnes.

Frankrike klarte heller aldri å få til en sluttspurt og måtte se seg slått 0-2.

Island vant 1-0 over Albania i samme gruppe tidligere på dagen etter at Jóhann Berg Gudmundsson scoret kampens eneste mål.